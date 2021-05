El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que desde este viernes se acreditará el saldo correspondiente a este mes en la Tarjeta Alimentar e indicó que quienes no posean aún el plástico "tendrán la carga antes de fin de mes" en la cuenta en la que se deposita la Asignación Universal por Hijo (AUH).



En diálogo con Radio Nacional, el Ministro afirmó que "este mes hay dos modalidades: los que ya tienen la tarjeta, que se carga el viernes el importe, y, para quienes no la tienen, vamos a cargarlo antes de fin de mes en la tarjeta que tienen para cobrar la AUH".

"Es automático y no hay que hacer trámites. Se va a convocar para entregarle la tarjeta desde el Banco Nación o Provincia. La tarjeta era para madres con chicos hasta 6 años y ahora pasa a ser hasta los 14 años inclusive", agregó.



Arroyo precisó que "se pasó de 1,9 millones de chicos" incluidos en el beneficio "a casi 4 millones" y el monto "pasa a ser de 6 mil pesos para un hijo, 9 mil para dos y 12 mil para tres o más".



"El dinero no se puede extraer, solo pueden usar el saldo. En promedio, la gente compra en dos o tres veces: se puede dividir la compra en los lugares y montos que se quiera, y el saldo queda para el mes siguiente si no se gasta todo", añadió.

Además, mencionó que "ningún comerciante puede exigir un monto mínimo de compra ni cobrar comisión porque está prohibido y hay un centro de denuncias" para eso. "Nuestra sugerencia es ir por el lado de la buena nutrición", concluyó.

Fuente: Télam