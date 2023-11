“Vamos Argentina, hoy tenemos una oportunidad histórica. Vayamos a votar #SinMiedo”, escribió el dirigente de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, exsenador nacional, el cual alentó a los ciudadanos a que vayan a votar “sin miedo”.

“Un último mensaje antes del domingo. Cuando me diagnosticaron la ELA dije que no me iba a definir la enfermedad, sino la actitud frente a ella. Este domingo también depende de nuestra actitud frente a la Elección”, comenzó declarando Esteban Bullrich.

“Mucha gente quiere que tengamos miedo a entrar al cuarto oscuro. Yo también tuve miedo al escuchar que tenía una enfermedad incurable, pero sabía que debía vencerlo si quería vencer a la ELA. Todos podemos vencer al miedo, para eso debemos adoptar una actitud positiva”, siguió.

Una argentina enferma

A su vez, el exsenador nacional de Juntos por el Cambio sostuvo que “nuestra Argentina enfrenta como yo enfermedades incurables. La inflación, la pobreza, la inseguridad y la corrupción tienen una cura, una solución, pero no las vamos a cuidar con los mismos tratamientos”.

Y agregó: “Este domingo vayamos a votar sin miedo con la esperanza de que podemos curar a nuestra querida Argentina de sus enfermedades, con el coraje que nace de la convicción de dejar atrás las ruinas de lo que ya fue y con la esperanza de construir con la Argentina que soñamos”.

“Vayamos a votar con esperanza, sin miedo y sonriamos al poner el voto, sabiendo que a la Argentina que viene no la va a definir el miedo, sino el sueño compartido”, cerró Bullrich.