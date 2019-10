La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó duramente al Gobierno, a quien acusó de estar "mintiendo", además de sugerir que "van a tener que rendir" cuentas luego de las elecciones, y pidió "que no se vayan del país".

Consultada por una nota del diario La Nación firmada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj,titulada "La guerrilla de los 70 no nos deja nada para rescatar", Carlotto argumentó que "acá no hubo dos demonios". “Esta es la consigna de esta gente, que está mintiendo. Acá hubo un sólo demonio no hubo dos, hubo uno solo, que fue el terrorismo de Estado. También ponen en duda que se secuestraron 30 mil personas. Hubo robo de bienes, secuestro de bebés", expresó De Carlotto en El Destape Radio.

"Yo no sé esta gente a dónde quiere ir, sabiendo que le queda poco, para después rendir. Esta gente que está mintiendo, y además haciendo acciones deshonestas, va a tener que rendir cuando se sepa que ha ganado la democracia después del voto, y que no se vayan del país, sino que sean convocados todos aquellos que tienen causas abiertas o sospechas de que han esquilmado al país abiertamente", aseguró.

Carlotto habló antes de entrar a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, presenta un plan contra el hambre.

“No es posible aceptar que se mueran niños de hambre, es insoportable, en un país de la riqueza como el nuestro. Los organismos de derechos humanos vamos a seguir poniendo el esfuerzo que hemos hecho en estos 42 años para que estas cosas buenas se cumplan", agregó.

Sobre el hambre, aseguró que "es un derecho humano". "Si bien luchamos por lo que nos hizo la dictadura, somos argentinos y los derechos humanos como el de comer es imposible que no se cumpla y que los argentinos pasen hambre", cerró.