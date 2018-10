La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo este martes que el Gobierno de Mauricio Macri pasará a la Historia "como el peor". Además, dijo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debería ser declarada "ilícita".

Carlotto diferenció al jefe de Estado de los ex mandatarios Carlos Menem y Fernando de la Rúa y señaló que estos últimos "eran la maldad respetuosa". "Hicieron las cosas mal, vendieron, nos endeudaron, no gestionaron, pero no tenían esta cosa siniestra que tiene este hombre (Macri) y su gente de mentirnos y hacer maldades con una sonrisa y con bailecitos", afirmó esta mañana en diálogo con FM La Patriada.

En ese marco, fue consultada sobre cómo cree que quedará el Gobierno en la Historia. "Va a pasar como el peor", respondió.

La titular de Abuelas afirmó, además, que "la deuda con el FMI es impagable" y que "a lo mejor el gobierno futuro, si no es esta misma gestión, tiene que declararla ilícita y se acabó". "No podemos endeudarnos porque a alguien se le ocurrió pedir y pedir más", agregó.

Carlotto también opinó sobre las recientes elecciones presidenciales en Brasil, donde el ultraderecha Jair Bolsonaro consiguió una amplia ventaja en primera vuelta. "Fue un golpe, un mazazo que recibimos", señaló.

"Se está afianzando en Latinoamérica una ideología que no ofrece ninguna garantía a los más desposeídos, a los más necesitados y, sobre todo, imponiendo algunas normas ya restrictivas, imposibles de imponerlas dentro de una democracia", continuó.

Consultada sobre la interna en Cambiemos entre el ministro de Justicia Germán Garavano y la diputada Elisa Carrió, indicó que "lo de Garavano cayó bien" (manifestó en contra de que ex presidentes afronten pedidos de prisión preventiva) aunque lo tildó de "persona ambivalente".

"La Justicia está sometida, quisieron incorporar a dedo jueces, están manipulando el movimiento de los procedimientos, que tienen juicios absurdos", opinó.

Fuente: Clarín