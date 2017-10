Fernando Álvarez, director nacional electoral, le dijo ayer la prensa que a las 2 aproximadamente del lunes 23 de octubre, es decir de mañana, estará cargado "el 100 por ciento de los datos que estén disponibles" de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo hoy, aunque aclaró que no será la totalidad de los votos del escrutinio provisorio. Álvarez indicó asimismo que el comando electoral está trabajando para que "todos los telegramas que estén disponibles ya puedan haberse publicado y tengamos el guarismo definitivo del recuento provisional en torno de las 2 de la mañana".

Además, el director nacional electoral defendió la forma en que se llevó a cabo el escrutinio provisorio en las PASO, pero, dijo: "De todas maneras nos hemos propuesto mejorar lo que salió bien". Por eso, destacó que se dispuso mejorar la logística de modo de optimizar la frecuencia de la recorrida de las camionetas del correo a los establecimientos para retirar los telegramas. "Esto va a permitir que se reduzcan aún más los tiempos de traslado desde los establecimientos de votación a los centros de digitalización y transmisión del correo" donde están los escaners "con los que se toman las imágenes de los telegramas que son remitidos el centro de cómputos en Barracas", dijo Álvarez.

Por otro lado, el funcionario aseguró que forma parte de "las leyendas negras que están en las horas anteriores a las elecciones" versiones que circulan acerca de que el elector se puede encontrar con boletas viejas utilizadas en las PASO, aunque sugirió que "no está de más que el ciudadano y ciudadana revise la boleta y confirme que todo está OK". Respecto de la sospecha que puede haber fraude, manifestada por Unidad Ciudadana, el director electoral aseguró: "La gente puede ir a votar con absoluta tranquilidad porque no hay procedimiento electoral en la Argentina tan fiscalizado, tan transparente, como es el recuento provisional que es donde supuestamente se hace fraude". Al mismo tiempo, recordó que "es el escrutinio definitivo en el que la Justicia proclama los cargos que están en juego".

En cuanto a la posibilidad de que amenazas anónimas en establecimientos de votación compliquen la realización del comicio, Álvarez respondió que "en principio, no va a haber ningún protocolo especial, no va a haber ninguna medida de seguridad extraordinaria, requisa o nada por el estilo, para ir a votar con absoluta normalidad como se hizo siempre". El director electoral indicó que "lo que va a haber, como se hace siempre es una revisación de los establecimientos, estar atentos a lo que pueda suceder". En lo que respecta a lo operativo, Álvarez destacó que se apuntó a la capacitación de las autoridades de mesa, que se reforzó con material gráfico para "que los telegramas no terminen adentro de la urna", por ejemplo. A su vez, señaló que se le pidió al Correo Argentino "que ponga un empleado más para reducir a cero el error en el escaneo" con el fin de "evitar el pedido de reenvío de documentación", ya que apuntó que "en muchas provincias el telegrama son varias páginas".