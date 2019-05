Puede que sus nombres dichos en el aire, escritos en un parte, no digan mucho. Pero los rostros, las imágenes y sobre todo los casos que los llevaron a ocupar minutos de aire en los canales de noticias y párrafos de la crónica policial los convirtieron en figuras sobre las que es difícil no haber oído alguna vez.

Asesinos, violadores, manifestantes, ex policías, una enfermera, un carnicero, figuran entre las diez personas más buscadas del país. De Ariel Simón Paz, fugado esta misma semana mientras era trasladado desde Sierra Chica a La Plata, a Pablo Martín Gerez, implicado en el crimen de Andrés Núñez, el primer desaparecido en democracia, hace casi 30 años.

"Cuando comenzamos el mandato sabíamos que el problema de los prófugos era extremadamente grave. Todas las semanas detenidos con salidas transitorias no volvían al lugar de detención, personas que desaparecían en los momentos previos a dictarles sentencias, una parte de estos delincuentes eran de extrema peligrosidad y podrían causar un gran daño en la sociedad", le dijo a Infobae el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, sobre las razones que llevaron a la creación de un organismo capaz de coordinar las búsquedas.

Desde fines de 2015 existe el Comando Unificado Federal de Recaptura de Prófugos y Evadidos de la Justicia (CUFRE), parte de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Su objetivo principal es planificar y poner en marcha los operativos para volver a dar con los prófugos. "Hoy los prófugos son una prioridad. Hay un sistema y una estrategia para ir tras ellos", detalló por su parte y también en diálogo con este medio Darío Oroquieta, subsecretario de Políticas de Seguridad.

Del CUFRE participan investigadores y analistas de las cuatro fuerzas federales, que comparten información, analizan y articulan esfuerzos operativos y logísticos para poder con las prófugos, que la mayoría de las veces se encuentran fuera del país.

Las 10 personas más buscadas de la Argentina

1. Tito Franklyn Escobar Ayllon





El 18 de abril de 2015 la vida de Manuela Espinel, hoy de 24 años, cambió para siempre. Se subió al taxi que manejaba Tito Franklyn Escobar Ayllon, un ciudadano boliviano que al verla salir del bar y subirse a su auto, decidió que tenía otros planes. Escobar Ayllon violó a Manuela en el asiento de atrás, la abondonó en el barrio porteño de Villa del Parque y escapó.

Permanece prófugo desde entonces, mientras que sobre él recae la pena por "Abuso sexual agravado con acceso carnal". Es intensamente buscado por la Policía Federal Argentina (PFA) y por Interpol. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de$500.000 para quienes puedan brindar datos útiles que colaboren con su detención.

2. Sebastián Rodrigo Romero





El nombre no dice mucho, pero son pocos los que no lo reconocerían. La imagen con la que lo capturó un fotógrafo de Infobae se volvió material de discusión y de análisis: Romero, ex candidato a diputado nacional por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, con las rodillas semiflexionadas dispara un arma casera, un "mortero" artesanal, contra la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del Congreso durante las manifestaciones contra la reforma previsional en 2017.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece por él una recompensa de $1.000.000 para quienes puedan aportar datos sobre su paradero, pistas que contribuyan a su captura.

3. Walter Gustavo "El lobo" Leguizamón





Leguizamón era el jefe de la UOCRA de Lomas de Zamora. Está señalado como el autor intelectual de un homicidio a otro integrante del gremi0 y como el estandarte del negocio del narcotráfico en el conurbano bonaerense. Según testimonios a los que tuvo acceso la Justicia, comandaba además una banda criminal que mantenía amenazados y hostilizados a trabajadores de la construcción.

En el año 2017 un cuerpo fue encontrado flotando en la laguna de Chascomús. Si bien en un principio se barajó que podía tratarse del cadáver de Leguizamón, lo que llegó hasta a ser confirmado por muchos medios, la autopsia determinó que no se trataba de él.

4. Patricia Mabel López





López, enfermera, está prófuga desde el 14 de mayo de 2012. Es la mujer más buscada de la Argentina y la única evadida de quienes participaron del salvaje crimen de Ramón González, un nene de 12 años que fue violado, torturado y decapitado durante un ritual satánico que tuvo lugar en la localidad correntina de Mercedes en 2006. Algunos meses antes, el 23 de septiembre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes la había condenado a la pena de prisión perpetua.

5. Pablo Martín Gerez

Formaba parte de la Brigada de Investigaciones de La Plata y fue uno de los responsables del crimen de Andrés Núñez, albañil y futbolista amateur, primer desaparecido en democracia. Está prófugo de la Justicia desde el año 1990, imputado por el secuestro y torturas seguidas de muerte.

Tras el crimen el 28 de septiembre de 1990, se intentó prender fuego el cuerpo de Núñez, según determinó cinco años después el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Sus restos fueron encontrados enterrados debajo de un tanque australiano en la localidad bonaerense de General Belgrano.

Esa noche se comprobó que había sido adulterado el libro de guardia de la Brigada y que existía un acuerdo con miembros de la Justicia para garantizarse la impunidad.

6. Gustavo Antonio Recalde





Fue el 22 de julio de 1997 que Recalde junto a un cómplice entraron armados a un local de deportes de Villa Urquiza. Tras robar, se enfrentaron a tiros con un empleado de seguridad, quien murió a causa de los disparos.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 condenó a Recalde a la pena de prisión perpetua como autor de los delitos de homicidio calificado en concurso real con robo con armas, disponiéndose su reclusión en la Colonia Penal de General Roca U5, provincia de Río Negro, de donde escapó el 30 de abril de 2012.

7. Maximiliano José Espinillo





Espinillo violó a una menor de edad durante 7 años y se encuentra prófugo desde 2018. Este mes de mayo mediante la Resolución 423/2019 del Boletín Oficial, se dio a conocer que el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía una recompensa de $500.000 para quienes pudieran colaborar con su captura.

Es responsable del delito de "corrupción agravada de menores en concurso ideal con abuso sexual agravado reiterado". Fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión.

8. Ariel Simón Paz o Ariel Sebastián Del Valle





Tiene 36 años, es uno de los dos prófugos que esta semana se fugaron cuando estaban siendo trasladados desde el penal de Sierra Chica para comparecer ante diversos juzgados de La Plata. Uno de ellos fue recapturado a las pocas horas, pero Simón Paz continúa siendo una incógnita.

El prófugo tenía causas de robo agravado por uso de armas y fue calificado por el Servicio Bonaerense (SPB) como de "alta peligrosidad".

9. Pedro Ramón "El Carnicero" Fernández Torres

Acusado de "Homicidio simple", Fernández Torres, de nacionalidad paraguaya, es buscado por el crimen del empresario español Roberto Fernández Montes, ocurrido en un departamento del barrio de Caballito, en 2017.

"El Carnicero", fue captado por las cámaras de seguridad del edificio del empresario, llevándose el cuerpo envuelto en una sábana. Sobre él recae una captura internacional y aparece con "red note", alerta roja de Interpol, lo que lo convierte además en uno de los fugitivos más buscados del mundo.

10. Jorge Luis Martínez Caballero

El 7 de septiembre de 2008 Martínez Caballero mató al policía bonaerense Walter José Molfesse, familiar de su pareja, Laura Vera, en Lomas del Mirador. Se cree que el asesino escapó hacia la localidad paraguaya de Lima, en el departamento de San Pedro.

Molfesse prestaba servicio en la comisaría 1ª de San Justo y fue acuchillado por la espalda después de una intensa discusión con Martínez Caballero, quien habría escapado gracias a la ayuda de algunos de sus familiares.

Martínez Caballero tiene a la fecha pedidos de captura nacional e internacional, los que fueron solicitados por la Unidad Funcional de Instrucciones N° 7 del Departamento Judicial de La Matanza.