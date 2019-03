El periodista Baby Etchecopar estalló contra la jueza que le permitió salidas quincenales de trabajo a uno de los ladrones que protagonizó un violento asalto en su casa, en el que resultó herido su hijo. Lucas Vázquez, que tenía que estar preso hasta 2022, fue detenido en las últimas horas cuando intentaba robar otra vez junto a un cómplice una casa en Villa Martelli.

Se trata de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de San Isidro, Silvia Noemí Chomiez, que le otorgó el beneficio de salidas transitorias a Vázquez a partir del año pasado. "Esto es una prueba más de la impunidad y la falta de mérito de alguien para ser juez y de cómo se olvidan de la familia de la víctima. A mí se me murió mi mujer, mi hijo quedó mal y ni hablar de mi hija", expresó el conductor radial.

"Lo que hizo Chomiez me lastimó más que lo que hicieron los ladrones. Durante seis meses tuve que mantener a la jueza en vilo con mi abogado y con el fiscal de San Isidro Andrés Zárate para que no lo largue. Ella lo hubiera largado desde el primer día, estaba encaprichada para liberarlo", remarcó Etchecopar, en diálogo con TN.

Con respecto al motivo que llevó a la darle el beneficio a Vázquez, el periodista señaló que la jueza dijo que es para “reinsertarlos” en la sociedad. “No se puede vivir en un país donde no tenes seguridad jurídica, donde dicen 20 años y en cuatro lo encontrás en la calle", criticó.

Vázquez fue detenido el domingo cuando intentaba forzar una ventana de una casa de una vivienda del barrio de Villa Martelli, junto a un cómplice. Un vecino advirtió la situación y llamó de inmediato al 911. De esta manera, el delincuente volvió a ser arrestado por el delito de "tentativa de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento".

De acuerdo a Etchecopar, Vázquez fue "el más violento de los tres" ladrones que entraron en 2012, a su casa en la calle Francia al 100, San Isidro. "Luquitas es el que quería violar a mi hija, el que le pegó dos tiros a mi hijo y el que me gatilló a la garganta con una 9 mm y no salió el tiro", aseguró. "Me cuenta gente de Villa Martelli que el ladrón es pesado, que estaba armado y prometía volver", agregó.