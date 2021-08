Esta mañana se produjeron nuevos incendios forestales en las sierras de Córdoba que obligaron a evacuaciones preventivas. Unos de los focos se registró dentro de una forestación en la zona de las localidades de Intiyaco y Athos Pampa, en el valle de Calamuchita. Casi en simultáneo, otro frente se detectó cerca de San Clemente, Potrerillo y Potrero de Garay, este último lugar donde las llamas ya alcanzaron varias cabañas.

Tres aviones hidrantes y casi cien efectivos de bomberos de diferentes cuarteles de la región trabajan intensamente en el combate del fuego, con la prioridad de evitar que las llamas se acerquen a las zonas pobladas. Los operativos para controlar las llamas se dan en medio del calor extremo y los fuertes vientos que complican las tareas. Hacia las 15 la tarde de este miércoles en Córdoba se registraban 32 grados de temperatura.

Diego Concha, director General de Protección Civil de la provincia, contó que las llamas comenzaron cerca de las 7 y precisó que en la zona “hay un total de 16 cuarteles de bomberos voluntarios, tres dotaciones del ETAC, Personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y Defensa Civil”. Según dijo, actúan los cuarteles de la Regional 7, “La Cumbrecita, Villa Berna, Yacanto, Villa General Belgrano, Santa Rosa y Potrero de Garay”, agregó.

Las autoridades del gobierno provincial comunicaron que a los 87 bomberos que trabajan sobre el terreno en las tareas de extinción se suma un avión hidrante que opera desde el lago Los Molinos, dos de carga de agua terrestre que lo hacen desde la pista de Villa General Belgrano y un helicóptero. Además, participan efectivos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, de Defensa Civil provincial, de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, y de la Policía de Córdoba.

“Lamentablemente para hoy el índice de peligrosidad incendio en todo el territorio provincial será extremo. En el lugar afectado, las condiciones meteorológicas no son de las mejores; la temperatura irá en aumento, con muy bajo porcentaje de humedad y fuerte viento norte”, advirtió Concha.

Por su parte, el gobernador Juan Schiaretti, informó que “en Potrero de Garay estamos realizando la evacuación preventiva por riesgo de interface”, mientras que los medios aéreos y terrestres, con los que cuenta la Provincia, continúan trabajando en el lugar para mitigar esta situación.

“Quiero pedirles a las familias afectadas que por favor colaboren con el personal de ETAC, bomberos, policía y defensa civil que está trabajando en el lugar”, solicitó el mandatario a través de sus redes sociales.

Y acotó: “Tenemos en marcha el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre para afrontar todos los daños materiales y ambientales que puedan ocurrir. En estos momentos, lo importante es salvar vidas humanas”.

Al respecto, el intendente de Potrero de Garay, Gerardo Martínez, indicó a Cadena 3 que hasta el momento serían “cerca de 80 vecinos” los que ya fueron evacuados por las autoridades, mientras que otros desalojaron sus viviendas por su cuenta. “Hace dos o tres horas tuvimos momentos complicados. Hemos evacuado a muchos vecinos. Se quemó mucha extensión en poco tiempo, da mucha pena”, dijo el mandatario municipal.

Todavía se desconocen las causas que originaron el fuego en ambos lugares.

Desde el gobierno provincial advierten que “por la época de sequía y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses están en situación de incendios extremos” por lo que difundieron una serie de recomendaciones para la población: no quemar basura ni restos de poda; no tirar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en campos, bosques o zonas arboladas; si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagarlo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada; en caso de situación de riesgo, seguir las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo; pedir asistencia llamando al 101 (Policía) 100 (Bomberos) o 0800 888 38346 (FUEGO).