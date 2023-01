La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, le pidió a los diputados de la oposición que discutan la prórroga a la moratoria previsional que venció en diciembre y afirmó que se evalúa si la medida se puede sacar por decreto.

En declaraciones radiales, Raverta afirmó que “los diputados de Juntos por el Cambio no fueron a trabajar para discutir leyes y hay 800 mil personas que necesitan esta ley, porque van a estar en condiciones de jubilarse este año pero no van a poder hacerlo sin esta ley”.

La funcionaria expresó que “esperamos que esto se vote en las sesiones extraordinarias, porque solamente hay una de cada 10 mujeres que tiene los 30 años de aportes para jubilarse”.

En declaraciones a Radio 10, Raverta dijo que el camino del decreto presidencial para prorrogar este beneficio “es algo que estamos evaluando, aunque no es sencillo hacerlo por decreto”. En este sentido, calificadas fuentes oficiales explicaron a Infobae que no se puede prorrogar la moratoria vigente hasta diciembre por otra vía que no sea una ley del Congreso, dado que se trata de una cuestión de carácter tributario.

“Hoy por hoy necesitamos una ley”, indicó Raverta y agregó que “el caminito para esta ley herramienta exista en Argentina es el caminito parlamentario”.