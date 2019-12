Evo Morales se expresó por primera vez desde su llegada a la Argentina este jueves por la mañana. Agradeció al gobierno de México por la hospitalidad y aseguró que buscará trabajar para seguir uniendo a la Patria Grande.

El ex presidente boliviano llegó acompañado por su ex canciller su ex canciller, Diego Pary Rodríguez, y se espera que también pidan refugio su ex vicepresidente, Álvaro García Linera; la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño; y el ex embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzáles.

Mi eterno agradecimiento al presidente @lopezobrador_, al pueblo y al Gobierno de #México por salvarme la vida y por cobijarme. Me sentí como en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos durante un mes. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 12, 2019

"Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad", escribió Morales en Twitter.

Morales, que abandonó su país el pasado 11 de noviembre después de que las Fuerzas Armadas lo forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México, llegó esta mañana al aeropuerto internacional de la localidad bonaerense de Ezeiza procedente de Cuba, donde estaba desde la semana pasada, confirmó el ministro de Exteriores argentino, Felipe Solá.