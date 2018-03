El Tribunal Oral Federal 8 concedió la excarcelación al dirigente de la comunidad islámica Jorge Khalil, quien iba a ser liberado anoche tras dejar el penal de Ezeiza, y rechazó el pedido para liberar al exlíder de la agrupación Quebracho Fernando Esteche "por tener antecedentes penales computables", informaron fuentes judiciales con acceso a la causa en la que se investiga el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.



El tribunal lo resolvió anoche tras rechazar dos pedidos de recusación contra una de sus integrantes (Sabrina Namer) por haber formado parte de la Unidad Fiscal especial de investigación de atentado contra la mutual judía, ocurrido en 1994.



"Esteche, en caso de ser condenado en estos actuados, no sería merecedor de una pena en suspenso, por registrar antecedentes penales computables", sostuvieron los jueces que conforman el TOF 8 al rechazar el pedido del ex líder de Quebracho.



Los magistrados José Michilini, Gabriela López Iñíguez y Namer remarcaron que Esteche estaría participado de la supuesta maniobra de encubrimiento cuando ya registraba en su haber dos "sentencias condenatorias firmes", por lo cual no le corresponde ser beneficiado con la excarcelación de cara al juicio oral y público.



Los jueces del TOF 8 decidieron mantener en prisión preventiva a pesar de que el fiscal Marcelo Colombo se había manifestado en favor de concederle la libertad bajo una fianza no menor a los 400 mil pesos, según informaron a la agencia oficial de noticias Télam fuentes de la investigación.



En relación a la detención preventiva de Khalil, los jueces resolvieron que no era necesaria mantenerla de cara al juicio oral, dado que su libertad no podía poner en riesgo la investigación, que ya fue completada por el juez Claudio Bonadio en la etapa de instrucción.



"Los consabidos riesgos procesales de actitud elusiva y entorpecimiento que fundaron los anteriores rechazos quedaron desvirtuados", sostuvieron los jueces tras invocar el dictamen favorable que había emitido el fiscal Colombo.



Fuente: Télam