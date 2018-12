Algo más que salud. El sobrepeso y la obesidad trae aparejado graves problemas para la salud pero al mismo tiempo es un estigma para niños y adolescentes.





El sobrepeso y la obesidad afectan al 37% de los chicos de 10 a 19 años que se atienden en centros de salud públicos del país y el porcentaje crece a medida que aumenta la edad, según un informe presentado por la Secretaría de Salud de la Nación. Asimismo, se observa un crecimiento del exceso de peso de cinco puntos porcentuales desde 2014 a 2016.



Con apoyo de Unicef, el estudio analizó los índices de unos tres millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años que recibieron las prestaciones del programa Sumar, que cubre las necesidades de salud de quienes no tienen otras coberturas, entre 2014 y 2016.



De acuerdo con los datos analizados, el sobrepeso en los distintos grupos de edad se mantuvo "relativamente estable, por arriba del 18%, y se incrementó levemente en el tramo adolescente, donde llegó a 21,9%". En cambio, el estudio mostró que la obesidad tuvo un crecimiento "sostenido" en los grupos etarios, ya que alcanzó el 6,8% en menores de dos años y llegó al 18,1% en el grupo de 6 a 9 años, para luego disminuir entre los adolescentes a un 15,1%.



La obesidad infantil y adolescente "no solo es un grave problema de salud pública con alto impacto económico, sino que aumenta el ausentismo en las escuelas, la discriminación entre compañeros y genera un menor rendimiento escolar", se advierte en el informe.



Voceros de la cartera de Salud aclararon que si bien "no es un estudio representativo de la situación nutricional", sí "constituye un insumo importante para estandarizar y poner a disposición de los equipos de salud locales la información antropométrica existente, para que sirva como guía para la toma de decisiones". "Hay un camino progresivo del sobrepeso a la obesidad, y la diferencia entre esas problemáticas tiene que ver con el porcentaje de kilos de más que tienen las personas, o una relación entre su peso y altura", explicó a Télam Fernando Zingman, especialista en Salud de Unicef. "Por eso es importante que los padres exijan a los médicos que pesen y midan a los chicos y que les digan cómo están", agregó Zingman.



Tierra del Fuego con (33,2%), Chubut (33,15%) y Río Negro (31,3%) son las provincias que registraron los valores más altos en exceso de peso en menores de dos años, señaló el informe, aunque aclaró que "no es posible hacer comparaciones lineales entre jurisdicciones ni longitudinales en el tiempo". En tanto, añadió que los menores valores están en Formosa (16,3%), Salta (23,3%) y Mendoza (23%).



Destacó que el "adelgazamiento (emaciación) y el bajo peso fueron fenómenos de entre tres y cuatro veces menor prevalencia que la malnutrición por exceso de peso a lo largo de los distintos años y entre los diferentes grupos de edad".



Zingman explicó que la obesidad no sólo tiene "impacto en la salud, sino que además impacta en la estima de los chicos y su desempeño escolar". "No debiera ser, pero los grupos segregan a las personas con sobrepeso. También les dificulta la participación en actividades deportivas", señaló el especialista. Y, completó: "El Estado debe generar herramientas para que los chicos vivan mejor y se alimenten mejor, y los campos de acción deben ser la escuela, los centros de salud, los hospitales y la regulación de alimentos".





Niñas y varones



El estudio de la Secretaría de Salud y Unicef que abarcó una población de 2.263.346 en 2014 y de 3.015.466 y 3.041.808 en 2015 y 2016, respectivamente, observa que la proporción de niñas y adolescentes mujeres se mantuvo siempre alrededor del 52 por ciento, y la de varones alrededor del 48 por ciento.

Es mayor la prevalencia entre 2 y 5



En el rango de 2 a 5 años se observa un aumento importante de exceso de peso respecto del rango de edad anterior (2 años) a lo largo de las distintas provincias, en especial, en Santa Cruz 43,4%, Tierra del Fuego 41,1% y Chubut 40,6%. En el rango de 6 a 9 persisten los altos valores de exceso de peso respecto del rango de edad anterior a lo largo de las distintas provincias. Nuevamente las provincias de la región patagónica evidencian los mayores valores, como Chubut con 51,8%, seguida por Río Negro 50,8% y Neuquén 50,1%. Misiones (25,7%) y Formosa (27,7%) son las que presentaron los valores más bajos, seguidas por San Luis (30,9%).



En el grupo etario comprendido entre los 6 y 9 años, persisten los altos valores de exceso de peso, y se consolida la problemática entre la población de mayor edad, mientras que para el tramo adolescente de entre 10 y 19, la problemática del exceso de peso alcanza a la mitad de la población en varias provincias: Santa Cruz 53%, Tierra del Fuego 49,7% y Río Negro 49,5% lo que evidencia la consolidación del problema.



Si bien la problemática del déficit de peso o talla sigue siendo un problema de salud pública, el exceso es la más prevalente y se encuentra en permanente crecimiento.



Así, mientras que el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) afectó en 2016 al 31,1% de los niños, niñas y adolescentes y la obesidad fue del 13%, el déficit englobado en emaciación, bajo peso y baja talla se mantuvo estable en período considerado, con una leve tendencia a la baja hasta llegar al 8,1%.



En general, más del 50% de la población en Argentina tiene exceso de peso. Esto aumenta el riesgo de tener más de 200 problemas de salud, como por ejemplo: diabetes, hipertensión arterial (presión alta), enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad de los riñones, del hígado y algunos tipos de cáncer.