En las últimas horas se instaló una polémica. Desde las redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner instó al gobierno de Alberto Fernández a que le pidan una quita al Fondo Monetario Internacional.

En la mañana del lunes, habló Cristalina Gueorgieva, la número uno del FMI, y sin mencionar a la vicepresidenta argentina explicó por qué no puede dar quitas ni a la Argentina ni a nadie.

Para ahondar acerca de esta polémica, el equipo de Cada Mañana dialogó con Héctor Torres, exdirector ejecutivo de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional durante las gestiones de Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay.

Las frases más destacadas

“Lo que la Argentina podría alegar, no sé si lo va a lograr, es una postergación de los pagos netos al FMI”.

“No una quita, ni una postergación de los pagos, sino un nuevo programa que nos financie lo que hay que pagar”.

“Esa es una de las mejores cosas a las que podríamos aspirar. Para eso hace falta que el Gobierno se decida qué va a pedir. Que llegue a un acuerdo sobre qué va a hacer durante su tiempo”.

“Hay que interpretar que dice con eso que dicen plata nueva. Yo entiendo que lo que no quieren es ampliar la deuda de la Argentina con el FMI. Hace falta que alguien ponga la plata”.

“Una reconducción de los créditos, es la única posibilidad. El mercado de capitales está cerrado y los contribuyentes argentinos tienen la lengua afuera. Sólo queda el FMI”.

“No hay ninguna posibilidad porque las quitas no existen”.

“El FMI tiene tasas de interés fijas. Como esas tasas están fijas, obviamente no reflejan el grado de riesgo del tomador de crédito”.

“Presta siempre a la misma tasa, lo que hace es cambiar la condicionalidad. El FMI no presta su dinero, sino el de contribuyentes de otros países”.

“Condicionalidades siempre hay, eso no quiere decir que sea impuesta por el FMI. Teóricamente es elegida por el Gobierno y el objetivo de esa condicionalidad no puede ser otra que asegurar la viabilidad del programa”.

La afirmación de Cristina Kirchner sobre el crédito excepcional que recibió Argentina

“Lo que Cristina Kirchner no fue ningún disparate, lo que no va a pasar es una quita. Lo que dijo que el dinero del FMI se usó para financiar la fuga de capitales, no es una tontería, es una materia opinable y el FMI no lo acepta porque ellos prestaron para financiar un déficit en pesos”.

“El dinero es fungible, entonces eso no se puede saber. El Gobierno tomó dinero del sector privado y del FMI el para qué usó cada dinero es una discusión estúpida porque no se puede saber”.

“La realidad es que efectivamente se intervino en el mercado en tiempo electoral”.

Sobre la posibilidad de que el FMI aporte para resolver parte de la deuda con los bonistas

“Yo no lo excluiría. Una de las posibilidades que tenía el Gobierno y no usó, fue que después de tomar la medida de emergencia económica, un aumento de impuestos y claramente la postergación de las jubilaciones, un ahorro del gasto”.

“Implicó un ajuste fiscal que el FMI apoyó ex post. Con eso podría haber pedido la reiniciación de los créditos pendientes en el stand by. Parte de eso se podría usar para acompañar al país que está negociando con los acreedores privados”.