La Cámara Nacional Electoral (CNE) exigió ayer al Gobierno asegurar que cada fuerza política pueda fiscalizar la carga de datos en tiempo real y acceder a fotocopias de los telegramas y se posibilite la participación de representantes de los partidos en la transmisión de datos.



En este turno electoral, los telegramas con resultados de las mesas serán digitalizados en las mismas escuelas.



LA CNE señala que no existe impedimento alguno para que los fiscales partidarios acreditados en cada mesa de votación obtengan fotocopias de la documentación del escrutinio y saquen fotos de las actas. Y requiere un mecanismo de "acreditación previa" para que los fiscales presencien el escaneo y la transmisión de telegramas para realizar



un seguimiento del sistema en tiempo real. En el Gobierno le restaron importancia a la advertencia y recordaron que el resto de esta resolución se autorizó la fiscalización en el Centro de Transmisión Electoral, aunque, en otro punto, se aclara que desde esos predios "no expedirá fotocopias o impresiones de los archivos de los telegramas de resultados digitalizados y transmitidos".



O sea, los fiscales podrán tomar imágenes de los telegramas en los centros de votación pero si en alguna no tuvieran, no podrán reclamar el telegrama esa noche.