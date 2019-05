La fórmula de precandidatos presidenciales del peronismo kirchnerista, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, puede participar mañana, a las 18, en el distrito bonaerense de Merlo, de un acto juntos, luego de casi 10 años, y tras anunciar el sábado último sus postulaciones, a través de un video publicado en las redes sociales por la expresidenta y senadora de Unidad Ciudadana.



Así lo confirmaron a la agencia oficial de noticias Télam fuentes de la Municipalidad de Merlo, conducida por el intendente peronista Gustavo Menéndez, que remarcaron que "no será el lanzamiento de la fórmula ni de la campaña presidencial, sino que se trata de un acto inaugural de la remodelación de la Quinta La Colonial", aunque desde el Instituto Patria todavía no confirmaron la asistencia de la exmandataria.



Sin ser el lanzamiento de la fórmula, el binomio Fernández participaría por primera vez en conjunto luego de muchos años de distanciamiento en una fecha especial para el kirchnerismo, ya que este 25 de mayo se cumplen 16 años desde que asumiera Néstor Kirchner la presidencia de la Nación.



También participará del acto el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, precisaron.



La Quinta municipal La Colonial, ubicada en la avenida Constitución 92, en Merlo, estuvo cerrada durante 20 años en la gestión del intendente Raúl "Vasco" Othacehé (PJ), y ahora fue remodelada a nuevo, con la construcción de un polideportivo, una cancha de fútbol y de hockey profesional de pasto sintético, juegos infantiles y un lago artificial. La quinta pasará a llamarse "Néstor Kirchner", y será un parque de seis hectáreas abierto al público sin ningún costo, informaron.



"Será el debut de la fórmula F-F y, también, la reaparición pública de Cristina en una tarima política, casi de campaña, aunque no es todavía tiempo de proselitismo", informó ayer el diario Clarín. Pero -según lo que se acordó en la previa- habrá escenario y discursos pero en un formato de TED múltiple: los tres, Cristina, Menéndez y Fernández, sentados y charlando. Estilo living. Así fue la primera aparición, en modo candidato, de Alberto Fernández el lunes pasado en Santa Cruz, junto a Alicia Kirchner.