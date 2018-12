El oficialismo buscará sancionar en febrero de 2019, en una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias, el proyecto contra los barrabravas y la ley de financiamiento de partidos políticos, entre otras cuestiones que, si bien estaban incluidas en la convocatoria del Poder Ejecutivo de diciembre, no lograron aprobarse debido a que no se alcanzaron los consensos necesarios.



Se trata de dos de los temas clave por los que el presidente Mauricio Macri convocó a Extraordinarias en diciembre, cuando fueron finalmente aprobadas varias de las 40 iniciativas impulsadas por el oficialismo de Cambiemos.



Aunque también aspiraba a convertir en ley antes de fin de año el proyecto contra los barrabravas, Cambiemos solo logró su aprobación en general, en la última sesión extraordinaria de Diputados, pero el debate se empantanó en la votación en particular del texto, y la iniciativa fue devuelta a comisión.



El proyecto ya había recibido varias modificaciones respecto del texto original en su paso por un plenario de las comisiones del cuerpo, que incluyeron la disminución de algunas penas, para que estuvieran en sintonía con el anteproyecto de Código Penal que el Gobierno nacional enviará en marzo próximo al Congreso.



El texto aumenta la prisión para aquellos que tengan en su poder armas blancas, objetos cortantes en un espectáculo futbolístico; contempla la figura del arrepentido para este tipo de delitos y para los miembros de comisiones directivas de clubes que cometan enriquecimiento ilícito, así como su inhabilitación absoluta perpetua.



Fuentes parlamentarias adelantaron a la agencia oficial de noticias Telam que la intención del oficialismo es debatir esa ley en febrero, en una nueva convocatoria del Poder Ejecutivo a extraordinarias; y con miras a su aprobación, hay disposición para "hacer concesiones" a la oposición. También, en febrero, el oficialismo aspira a debatir la ley de financiamiento de los partidos políticos.