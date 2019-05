Inicio. La expresidenta, el martes pasado, durante el inicio del juicio por direccionamiento de obra pública.

El juicio oral por el direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz se reanudará hoy en los tribunales federales de Comodoro Py (ciudad de Buenos Aires).



A la primera audiencia del martes pasado, había asistido la expresidenta y senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner. Esta segunda audiencia de hoy genera expectativa en cuanto a la presencia de la actual precandidata a la vicepresidencia en los tribunales federales.



La semana pasada, después de enfrentar el inicio del primer juicio por corrupción, la senadora y candidata a vicepresidenta solicitó no asistir a las próximas audiencias. El Tribunal Oral Federal 2, que tiene la causa, decidió que podía ausentarse siempre que las audiencias frenaran sus trabajos y actividades como senadora.



De no asistir, la expresidenta debe justificar su ausencia antes del inicio del encuentro de hoy en tribunales, previsto para las 9,30, informó ayer el diario Clarín. Antes de esa hora la defensa deberá acreditar que "debe cumplir otras actividades en el Senado que le impedirían ir al juicio oral". Si no lograra demostrar esa supuesta superposición de agenda, entonces tendrá que concurrir a la sala AMIA como lo hizo el martes pasado.



Según la agencia oficial de noticias Télam, Fernández de Kirchner estará ausente con autorización del Tribunal Oral 2, a cargo del juicio, que aceptó el pedido de eximirla de asistir a las audiencias cuando se superponen con la labor de la acusada como senadora.



En las audiencias en las que pide ausentarse se seguirá con la lectura del requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, iniciado el martes pasado al comienzo del juicio, y luego será el turno de los de la Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera.



La expresidenta Fernández comenzó a ser juzgada el martes último como supuesta jefa de una asociación ilícita que movió palancas del Estado nacional para favorecer al detenido empresario Lázaro Báez con obras públicas viales en Santa Cruz.



Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 por ciento del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.



Tras la lectura de las acusaciones en la causa Vialidad se iniciará la etapa de planteo de cuestiones preliminares, y luego comenzarán las declaraciones indagatorias, etapa que es de concurrencia obligatoria.



Junto a la expresidenta son juzgados Lázaro Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad bajo fianza. Esta semana el Senado está virtualmente paralizado. El miércoles, el jefe de Gabinete tenía que dar su informe de gestión pero se canceló por el paro y por los cierres de listas de los candidatos. Y podría haber novedades en la Comisión Bicameral Investigadora del Ara San Juan, pero que Cristina Kirchner no integra.

