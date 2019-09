Un equipo de expertos en emergencias llegó ayer a Neuquén, proveniente de Estados Unidos, para trabajar en el control del escape de gas registrado en un pozo de YPF en el área Loma la Lata Oeste que presenta fuego circunscripto, una tarea que se estima podrá demandar hasta tres semanas.



La petrolera informó anoche que se continúa "monitoreando de cerca la evolución del pozo LLLO X-2", que comenzó a registrar fuego a comienzos de la jornada, luego de una fuga de gas originada el sábado.



El incidente no genera riesgos para la población, dado que está circunscripto a una zona no habitada y a la vez alejada de actividades industriales que podrían haberse visto afectadas. YPF aseguró que, de todas maneras, mantiene las medidas de seguridad necesarias para evitar el paso y el acceso al lugar. Durante la madrugada de ayer se registró fuego en el pozo LLLO X-2, donde se venía trabajando desde el sábado pasado para contener una pérdida de gas, y se aseguró que no hay heridos.