El segundo tema del debate presidencial realizado en Santiago del Estero, fue por demás picante. Sergio Massa, al tomar la palabra sobre Educación, sostuvo que: “Es un derecho para todos y todas. Tiene que ser público y gratuito. Es el mejor remedio contra la pobreza que tiene un país porque construye el valor más importante de una sociedad que es el capital humano. Además es el instrumento más importante de movilidad social ascendente. El que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser Presidente, como es mi caso. Quiero decirles que mandé al Congreso la ley que sube de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación con varios objetivos que los quiero enumerar. En primer lugar la construcción de 731 centros de desarrollo infantil y jardines de infantes. La mamá que va a trabajar deja a su hijo al cuidado y en un proceso educativo. Plan de alfabetización de 1 a 3 grado para que nuestros chicos vuelvan a aprender a leer y se acostumbren. Además estamos plantando matemática, robótica, programación e Inteligencia Artificial como materias obligatorias en 4 y 5 año, así como la duplicación de las escuelas técnicas para que los pibes tengan salida laboral”.

“En materia universitaria estamos planteando un punto y medio del producto para ampliar la oferta universitaria. No como ellos que te la quieren cobrar: gratuita, libre y de calidad para que vos puedas elegir donde estudiar. Y en paralelo un fondo dentro de los 8 puntos del PBI para el presentismo porque queremos a los pibes en las aulas y a los maestros también. Lo va a cobrar solamente el maestro que esté en el aula. Por último, un mensaje a vos que sos mamá: los que promueven la venta libre de armas mandan a tu hijo a la escuela con una mochila con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook”, agregó luego.

Tras la palabra de Massa, comenzó la exposición de Patricia Bullrich: “Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, les pones un cero y los manda a marzo. Así que Massa, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que pasa en el país… Dos años tuvieron la escuela cerrada, se terminó la mejor educación del mundo. Hoy estamos viviendo una tragedia educativa”, fue lo primero que dijo Bullrich en su exposición sobre educación.

Y siguió: “Conmigo la historia de los paros se termina, y el adoctrinamiento se termina, de una vez y para siempre. Primero, 190 días de clase y, segundo, lo vamos a declarar servicio esencial, para que las huelgas sean fuera de los 190 días de clase”.

También criticó y dijo que Massa bajó el presupuesto educativo un 9%. Agregó que los chicos hoy “no saben leer ni escribir”. Y concluyó: “Vamos a la educación de Sarmiento, porque en los humildes bancos de las escuelas se forja nuestra nación”.

Luego, continuó Juan Schiaretti: “La educación es la que hace libre a las personas y promueve la movilidad social ascendente. Debe ser una responsabilidad del Estado garantizar la educación libre y gratuita. En Argentina la responsabilidad de la educación primaria y secundaria es de las provincias. Yo quiero contarles que muchas de las cosas que plantean aquí, ya las hemos hecho en Córdoba. Tenemos los jardines de tres años y de cuatro años, obligatorio. Tenemos la jornada extendida en la primaria con hasta seis horas de clase para los niños de cuarto, quinto y sextos años. Y en la secundaria, el 44% de las escuelas públicas, tienen orientación técnica. Y hay un tipo de escuela que son las escuelas proa, donde los jóvenes se reciben en la especialidad de software y biotecnología, donde tienen ocho horas de clase por día. En esas escuelas, mientras la repitencia y el abandono es del 40% en la media del país, en el secundario, en la escuela proa de Córdoba es del 6%, porque los chicos están motivados. Y en todas las escuelas técnicas tenemos 3.800 acuerdos con las empresas para que hagan pasantías. Y cuidamos también el salario de los docentes, el salario inicial de maestra en Córdoba es el más alto del país. Tampoco nadie pasa por decreto, el que no sabe, repite el año. Y cuidamos a los estudiantes, porque hacemos las pruebas de evaluación de la calidad educativa. También apuntalamos con el boleto con el boleto educativo gratuito o con internet gratuita a los estudiantes. Eso es lo que hacemos en Córdoba. En el país lo que precisamos es que la nación deje de superponer funciones con las provincias, que le pase los recursos directamente a las provincias por coparticipación, con todo lo que dicen van a recaudar más”.

Posteriormente, llegó la palabra de Milei en la temática Educación: “Durante 8 minutos escuchamos las palabras de mis adversarios, un montón de palabras bonitas, frases pomposas, un montón de buenas intenciones. Sin embargo, cuando vamos a los hechos, ellos son los responsables que el 50% de los chicos no entiende un texto que va a leer y que el 70% no puede resolver un problema matemático básico, esto, además, agravado en una situación en la que el 60% de los chicos son pobres, por ende, ¿qué pueden hacer, pobrecitos, frente a semejante desastre? Por ello, nosotros estamos planteando una idea revolucionaria, que es la idea de implementar la idea del capital humano. El capital humano es profundamente importante en los últimos 250 años de la historia de la humanidad y ahí encontramos que hay dos temas muy importantes: está el capital humano de primera generación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la alimentación y que jugó un rol fundamental en el siglo 19. Por otra parte, hay un rol fundamental en la educación, para el aprendizaje en la práctica, y eso tuvo un rol central en el siglo 20 y más lo tiene ahora, en el siglo 21. Por lo tanto, nosotros proponemos que ese ministerio tenga cuatro áreas, un área de niñez y familia, un área de educación, un área de salud y un área de trabajo. Además, es interesante porque estamos planteando modificar la forma en la cual se da la asistencia en la Argentina, se acabó esto de la asistencia esclavizante de darles el pescado, nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar y, si es posible, que tengan una empresa de pesca, porque vamos a una solución donde los individuos sean plenamente libres y no esclavos del Estado y de los políticos”.

Patricia Bullrich replicó a Javier Milei por educación: “Milei, cuando las madres y los padres pedían a gritos abrir las escuelas, vos, en los canales de televisión, gritabas no las abran, nos vamos a contagiar. No te importa la educación. Andá con el voucher a la Puna, andate al Sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina, planteas un modelo que sólo puede ser aplicado en la Ciudad de Buenos Aires. El país es más que la Ciudad. El voucher lo único que va a lograr es más desigualdad”.