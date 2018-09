El exsecretario del matrimonio Kirchner, Fabián Gutiérrez, acordó con el fiscal Carlos Stornelli declarar como arrepentido y, de esta forma, convertirse en un nuevo imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción. Ahora resta que el juez federal Claudio Bonadio homologue el acuerdo, lo que podría suceder el lunes.



Según la declaración del exsecretario de Obras Públicas José López ante el juez federal Claudio Bonadio, Gutiérrez fue quien lo llamó la noche del 13 de junio de 2016 para que llevara los 9 millones de dólares a la casa religiosa de la localidad General Rodríguez, en el conurbano bonaerense, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y terminó con la detención del funcionario. El exsecretario K es investigado, además, por posible lavado de activos a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF).



Fabián Gutiérrez, el hombre que pidió ser arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, es una de las personas que más cerca estuvo de Cristina Fernández de Kirchner desde los años en que accedió a la presidencia. Por decreto 64/2007 fue designado como secretario adjunto de la Presidenta de la nación con rango y jerarquía de secretario. En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, Gutiérrez lo acompañó y fue designado secretario adjunto.



El detenido declaró ante el fiscal Carlos Stornelli en los tribunales federales de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Según adelantaron a la agencia oficial de noticias Télam fuentes judiciales, Gutiérrez, a su llegada desde Santa Cruz, donde había sido detenido, pidió ser trasladado al quinto piso para hablar ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.



El exsecretario fue detenido en estos días por la Policía Federal en Río Gallegos, Santa Cruz, junto a otro exsecretario del matrimonio Kirchner: Julio Daniel Álvarez. Gutiérrez había sido detenido en el Hotel Comercio, de su propiedad.



El exsecretario de Cristina no es un hombre más en la trama. El exsecretario de Obras Públicas, José López, declaró -como "arrepentido"- que fue Gutiérrez el que lo llamó para que guardara los bolsos con U$S 9 millones que luego intentó esconder en el convento de General Rodríguez.



El abogado de Gutiérrez, Martín Magram, rechazó esa versión al decir que "López es un mentiroso" y que era "la tercera o cuarta versión que daba sobre los bolsos".



"Gutiérrez era funcional a los dos, a Néstor y a Cristina, pero en ese momento la única que vivía era Cristina, la plata era de la recaudación, no sé dónde estaba antes. Si me llamaba Fabián era porque Cristina se lo había indicado. Fabián era Cristina. Yo me preguntaba en ese momento por qué me había elegido a mí. Es obvio que creía que el dinero era de Cristina", apuntó López.



Víctor Fabián Gutiérrez ingresó en el año 1994 a la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz como cadete. Llegó a fabricarse una mansión en piedra y vidrio en una exclusiva zona de El Calafate y montó, tanto allí como en San Isidro, provincia de Buenos Aires, una concesionaria de autos de alta gama.



Siendo joven, Gutiérrez solicitó dos préstamos en el Banco de la Provincia de Santa Cruz, los cuales dejó impagos, al punto que en el 2003 y 2004 figuraba con categoría de "incobrable" ante el Banco Central.

Cadete. Víctor Fabián Gutiérrez ingresó en el año 1994 a la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz como cadete.

Escrito de CFK

La senadora nacional y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria-Buenos Aires) presentó un escrito al juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, para que el magistrado de cuenta de pruebas que la incriminen en la acusación que enfrenta.

--Incorporó 16 propiedades -- Luego de dejar de trabajar con Cristina tras la salida del poder, Gutiérrez se radicó en la localidad santacruceña de El Calafate, donde crecieron sus emprendimientos y adquirió varias propiedades. Ese movimiento de dinero se volvió tan significativo que levantó sospechas en la Unidad de Información Financiera (UIF), que lo denunció por enriquecimiento ilícito y lavado ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.



El exsecretario K está vinculado a las empresas Patagonia Gourmet SA, CYD Servicios, Tierra Austral y Patagonia Landscape SA, Komprometidos SA (donde se desempeñó como gerente). Esta firma publicaba "la Revista K", que "se repartía en las concentraciones y otros ámbitos políticos", indica la denuncia de la UIF. Los bienes declarados por Gutiérrez en el país tienen un valor de 8.549.514 pesos, que incluyen propiedades por 2,4 millones de pesos. Desde 2007 hasta julio de 2016 incorporó 16 propiedades.

--Excarcelación para Taselli -- La Cámara Federal dispuso la excarcelación del empresario Sergio Taselli, en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, sobre supuestas coimas en la obra pública.



El empresario había quedado detenido cuando se presentó a declarar ante el juez Claudio Bonadio, el pasado 21 de agosto, luego de haber sido mencionado por Centeno en sus cuadernos, en los que anotaba supuestos pagos ilegales.



No obstante, el empresario seguirá procesado en la causa, en la cual el magistrado acusó a la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner de encabezar una "asociación ilícita" por supuestos retornos vinculados a la obra pública.



Mariano Cúneo Libarona, a cargo de la defensa del empresario, había dicho en aquella oportunidad que no es Taselli el que figura en las citas del chofer Centeno. Taselli fue el responsable de administrar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) tras la privatización en los "90.