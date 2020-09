El Gobierno nacional anunció hoy la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 11 de octubre y advirtió que "la pandemia no permite descuidos", sobre todo en un momento en que "la ciudadanía comienza a relajarse" aunque los casos de coronavirus siguen creciendo en América.



La prórroga se anunció en un mensaje enviado a través de las redes sociales por la cuenta oficial de Casa Rosada, con la voz en off de una locutora que destacó que la nueva prórroga, como siempre, fue decidida "a partir del diálogo" con todas las provincias, tal como se viene haciendo desde que comenzó el aislamiento, el 20 de marzo.



"Hemos decidido mantener las medidas de cuidado hasta el 11 de octubre", dijo Casa Rosada en su mensaje.



Agregó que "la pandemia no permite descuidos", sobre todo en un momento donde se advierte a nivel internacional que "los casos de covid-19 continúan en aumento en América" y que "la ciudadanía comienza a relajarse".



Además, recordó que al inicio de la pandemia el problema estaba concentrado en el Area Metropolitana de Buenos Aires, pero que "el mapa cambió" y ahora "el 49,2 por ciento de los casos están en las provincias", cuando antes era el 7 por ciento.



Y, pidió en este contexto a las provincias que "aumenten las restricciones" para reducir la circulación y así los contagios debido a que existe "alta tensión en el sistema de salud" .