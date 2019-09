Funcionarios. Guedes (izquierda) y Sica (derecha) se reunieron ayer en Brasil para pactar la extensión de un acuerdo del sector automotriz.

Los gobiernos de Brasil y Argentina pactaron ayer extender el acuerdo de comercio administrado de la producción automotriz hasta junio de 2029, lo que conformará un nuevo esquema gradual tendiente a la liberación completa del sector, en línea con el pacto entre el Mercosur y la Unión Europea. Este esquema contempla que recién en julio de 2029 habrá libre intercambio de autos.



El acuerdo, según fuentes oficiales, fue cerrado y firmado ayer en la nación vecina durante una reunión entre el ministro argentino de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.



Desde que existe el Mercosur, que permite el intercambio con arancel cero entre todos los socios del bloque, el comercio automotor entre Argentina y Brasil es administrado y se rige bajo un acuerdo que se va renovando cada dos o cuatro años. El último fue pactado en junio de 2016 y tenía fecha de vencimiento en junio del 2020. Este acuerdo de intercambio está basado en un valor llamado flex, que regula las importaciones y las exportaciones entre los dos países en materia automotriz. El flex pactado para este período fue de 1,5, lo que significa que por cada dólar que la Argentina exportaba a Brasil, podía importar 1,5 dólar. Flex que no se cumplió debido a los vaivenes de los mercados en ambos países.



Lo que los gobiernos acordaron ayer es que ese valor suba gradualmente hasta llegar a 3 y que en julio de 2029 se libere el comercio automotor entre ambos países. El escalonamiento es el siguiente: sube a 1,70 de forma retroactiva para el período 2016-2020 (lo llevaron al valor real que existe hoy debido a que las importaciones de Brasil fueron superiores a las proyectadas); luego se eleva a 1,80 entre 2020 y 2023; a 1,90 entre ese año y junio de 2025; 2 hasta 2027; 2,5 hasta 2028 y 3 hasta junio de 2029.



En términos concretos, lo que permitirá este acuerdo es que gradualmente las importaciones desde Brasil puedan ser cada vez mayores por cada dólar que Argentina le vende a ese país en materia automotriz y que durante estos diez años el sector se vaya focalizando en los modelos en los que es más competitivo y donde puede tener mayor escala.



Es decir, el objetivo será ir caminando hacia una mayor especialización, como por ejemplo la producción de camionetas pick ups y las SUV, "un segmento en el que Argentina puede tener más posibilidad de ampliar sus mercados", afirmó el secretario de Industria, Fernando Grasso.



"No podíamos firmar un acuerdo con la Unión Europea (UE) sin tener acuerdo de libre comercio en el Mercosur. Estamos ajustando nuestras normas a la normativa de la UE y esto nos pone en el camino de la competitividad", añadió Sica tras reunirse con Guedes.



Según medios nacionales, los gobiernos de ambos países se adelantaron a negociar un acuerdo, que posiblemente hubiera sido más difícil de acordar con un gobierno de Alberto Fernández, si es que finalmente llega a ser presidente. Sica descartó que la firma del acuerdo tenga alguna vinculación con el resultado electoral de las primarias.



"Solucionamos el principal problema con nuestro gran socio comercial. En 2020 debía comenzar el libre comercio automotriz. Es mejor para nuestra industria acordar 10 años de adecuación y establecer plazos de integración hasta 2029. No más parches y acuerdos parciales", auguró el presidente Mauricio Macri por la red social Twitter. El jefe de Estado explicó que "cada 2 años, había que volver a negociar, complicando las inversiones".

Expectativa por las inversiones

La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) consideró que el nuevo Pacto Automotor Común (PAC) firmado entre Argentina y Brasil permitirá preservar el flujo de inversión en ambos mercados mediante el comercio compensado de vehículos y piezas con un coeficiente de desviación o flex progresivo por 10 años hasta alcanzar Libre Comercio en 2029.



El presidente de Adefa, Luis Fernando Peláez Gamboa, destacó que el nuevo acuerdo firmado "establece un marco legal de largo plazo y la posibilidad de proyectar y definir las inversiones en los próximos diez años, además de profundizar la especialización y complementación productiva con el fin de fortalecer a la región como bloque".



El entendimiento permitirá "profundizar la especialización y complementación productiva con el fin de fortalecer a la región como bloque frente a los nuevos desafíos", agregó.

Para Sica, un paso "histórico"

"Firmamos un acuerdo histórico con Brasil que le otorga diez años al sector para que pueda desarrollarse en el camino de la innovación y la generación de empleo de calidad", dijo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, luego de reunirse con el titular de Economía de Brasil, Paulo Guedes.



"Tanto Argentina como Brasil estamos en un proceso de mayor integración al mundo, tenemos una integración inteligente hace tres años y medio, como la apertura de mercados y avanzamos con mayor velocidad en el Mercosur", dijo Sica.



El funcionario explicó que hasta ahora los acuerdos automotrices sufrían alteraciones cada dos años pero "ahora habrá mayor previsibilidad, algo que dará competitividad, bienestar y generación de empleo". Guedes dijo que los presidentes Jair Bolsonaro y Mauricio Macri toman decisiones en nombre de los Estados y no de los gobiernos.