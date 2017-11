Gerardo Pollicita

El fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá la indagatoria del ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco, del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ex coordinador del Futbol Para Todos, Pablo Paladino, en una causa derivada del escándalo conocido como FIFAGate. Según pudo saber Infobae, los acusa del delito de defraudación a la administración pública.

El listado de indagatorias incluye al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, ya procesado en la causa del FTP, y a Gabriel Mariotto, que había precedido en el cargo a Paladino.

Las siguientes son las transmisiones en las que el funcionario judicial cree que hubo sobreprecios: Superclásico de las Américas 2011; Amistoso Argentina-Brasil 2012; Superclásico de las Américas 2012; Copa Mundial 2014; Copa América 2015; Sudamericano sub 20 2013 y Copa Mundial sub 20 2013.

Pollicita investiga una denuncia de la Procelac que se hizo después del FIFA Gate, y además de las indagatorias pidió la inhibición general de bienes en relación a la totalidad de los imputados y su prohibición de salida del país.

Anibal Fernandez

La causa se activó en las ultimas horas a raíz de las declaraciones, en sede judicial, de Alejandro Burzaco, que acusó a Paladino y a Jorge Delhon, otro ex funcionario de la Jefatura de Gabinete, de cobrar 4 millones de dólares en coimas. Delhon se suicidó anoche, arrojándose al paso de un tren, apenas se enteró de la noticia.

El fiscal busca que Burzaco declare en la Argentina, aunque cumple prisión domiciliaria hace casi dos años en Nueva York por el caso del FIFA Gate.

Entre las conclusiones del pedido, Pollicita entiende que "el detalle de las contrataciones demuestra como las autoridades del Programa Futbol para Todos obligaron mediante su accionar delictivo al Estado Nacional en forma abusiva a adquirir diversos eventos que exceden en forma considerable los objetivos del citado programa y los "eventos de interés relevante" detallados por la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisuales".

"A su vez, se evidencia que las citadas autoridades obligaron también al Estado Nacional a abonar precios irrazonablemente superiores a los de valor de mercado por los derechos adquiridos", amplió.

El fiscal, además, analizó que "los imputados obligaron al Estado Nacional a abonar la totalidad de las sumas en cuestión sin deducción de ningún tipo de impuesto o retención, más aún se incluyó como clausula que la totalidad de los impuestos que correspondan abonarse en virtud de la celebración de los contratos serán soportados por la propia Jefatura de Gabinete de la Nación".

En total, Pollicita pedirá la indagatoria de los ex jefes de Gabinet Aníbal Fernandez y Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto, Pablo Paladino, Ana Liliana Malecki, Silvina M. Aarancibia, Juan Miguel Ripoll, Leonardo Ellemberg, Alberto Pomato, Marcelo Eduardo Bombau, Bruce Barret Churchill, Frederick Arnold VierraA, Daniel Alejandro Nofal; Alejandro Burzaco, Jacobo Bracco, Michael Alan Hartman, Eduardo Manuel de Abelleyra y William Langden Wedum.