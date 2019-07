El Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó ayer la aprobación de las cuentas de Argentina, autorizando el envío de U$S 5.400 millones y aceptando el pedido del gobierno de Mauricio Macri para aumentar el gasto social con el propósito de atenuar el impacto de la crisis.



El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la cuarta revisión de la economía argentina en la que se destacó el cumplimiento de las metas y aprobó el desembolso del quinto tramo del préstamo por U$S 5.400 millones, informó el organismo tras la reunión del directorio ejecutivo.



"El directorio concluyó hoy (por ayer) la cuarta revisión de la evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018. La conclusión de la revisión permite a las autoridades girar DEG, 3.900 millones (aproximadamente, U$S 5.400 millones), lo cual eleva los desembolsos totales desde junio de 2018 a DEG 31.900 millones (aproximadamente, U$S 44.100 millones)", comunicó ayer por la tarde el FMI. Los DEG son los Derechos Especiales de Giro (la moneda que maneja el FMI).



Se trata del anteúltimo desembolso que hará este año el organismo correspondiente al Stand-By Agreement (SBA) de U$S 56.300 millones. El depósito del nuevo giro del Fondo se realizará en los próximos dos o tres días.



Como había adelantado en el último reporte, el FMI aprobó subir del 0,2% al 0,3% en relación al Producto Bruto Interno (PBI) la utilización de recursos públicos para inversión social. Cuando se concrete este giro, el organismo habrá enviado al país un 78% del total de los desembolsos previstos. Casi otro 10% arribaría antes de las elecciones generales de octubre.

Superávit en primer semestre

El primer semestre del año registró un superávit primario de $30.221 millones, lo que representó un sobrecumplimiento de casi $48.000 respecto de la meta pactada con el FMI para ese período, detalló ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



"Es la décima meta fiscal consecutiva que cumplimos y es la primera vez en ocho años que el sector público nacional no financiero tiene un primer semestre con superávit primario", afirmó Dujovne durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. Adelantó que en esta dirección se "converge a cerrar el año con equilibrio primario" en las cuentas públicas, con la consecuente corrección de un "déficit consolidado de cuatro puntos porcentuales con el que comenzó esta gestión".