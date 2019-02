La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluirá esta semana la revisión de cuentas públicas argentinas que inició en Buenos Aires, y se espera que el cumplimiento de las metas fiscales produzca en marzo próximo un desembolso de US$ 10.700 millones que forman parte del acuerdo total por US$ 56.300 millones pactado con el organismo internacional en octubre de 2018.



Sin fecha aún definida, faltan las reuniones con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris y con el ministro de Economía Nicolás Dujovne. Consultadas las agendas de ambos funcionarios, todavía no hay hora y fecha establecidas, pero las fuentes dan por hecho que serán las que cierren la misión del organismo internacional en la Argentina.



La misión también continuará con las reuniones políticas y será el turno del exministro de Economía, Roberto Lavagna. El equipo que está encabezado por el negociador con el FMI, Roberto Cardarelli, arribó a Buenos Aires el lunes pasado en el contexto de la tercera revisión del plan económico de la Argentina que respalda el acuerdo Stand-By de 36 meses. Se trata de la tercera misión si se consideran todas las revisiones de metas, incluida la que correspondió al primer acuerdo sellado con la entidad a mitad del año pasado. En cambio es la segunda si se considera como punto de partida el acuerdo stand by de octubre. Durante la misión, el equipo del FMI no sólo ha mirado el cumplimiento de las metas acordadas con la Argentina sino que, de cara a un año electoral, también ha pactado encuentros con referentes políticos de la oposición, representantes del sector privado, la academia y sociedad civil.



Télam