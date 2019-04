Ofelia Wilhelm, la madre de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, falleció este viernes. Wilhelm, de 89 años, estaba internada en el Hospital Italiano de La Plata desde enero de este año, para mitigar las consecuencias de un cáncer de endometrio. Esta noche, Cristina se trasladó a La Plata y también lo hizo su hijo Máximo Kirchner, diputado nacional, según fuentes de su entorno.

En los últimos meses, quien solía a visitar a Wilhelm era Gisele Fernández, hermana de Cristina, quien vive en La Plata igual que la madre de ambas. Gisele es médica y también es militante del peronismo platense.

Cristina tiene pasajes para viajar este mismo viernes a la noche hacia Cuba para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra en La Habana desde el verano para tratar diversas afecciones de salud, según detalló su abogado ante los tribunales orales en los que se llevan adelante juicios orales que las tienen a ellas dos -entre otros acusados- como protagonistas.





Wilhelm había sido internada por esa misma enfermedad y por otras varias veces en los últimos años. La mujer era una reconocida hincha del club Gimnasia y Esgrima de La Plata y durante décadas participó en forma activa en la política del club. La mujer, mientras se lo permitió su salud, concurría habitualmente a la tribuna a ver los partidos, incluso durante los mandatos de Néstor Kirchner y de su hija. "Ofelia es la hincha número uno. Me llama después de cada partido y en la semana me viene a visitar. Es una genia", contó alguna vez Pedro Troglio, ex entrenador y símbolo de Gimnasia.

La madre de la ex presidenta había sido internada en repetidas ocasiones en los últimos años. En 2014, durante el segundo mandato de su hija en la Casa Rosada, fue internada por una fractura de caderay la operaron en el sanatorio Otamendi, de la Ciudad de Buenos Aires. Esa misma internación generó una denuncia ante la justicia por el reintegro que cobró la mujer por esa intervención.

La justicia penal intervino para investigar si existió un trámite administrativo irregular en el reintegro total de 181.807,86 pesos por la operación de cadera. El Sindicato Unico de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA solicitó a la fiscalía General platense la apertura de una causa por presunta “discriminación” y “abuso del poder” en la concesión de ese reintegro por el directorio de la obra social más importante de la Provincia.

De acuerdo con la denuncia, se le reconoció los gastos sanatoriales “a pesar de que el centro de salud no está incluido entre los prestadores bajo convenio con IOMA”. También se advirtió que “una afiliada/o mayor de 75 años no puede solicitar el reintegro de una prótesis importada”, salvo una excepcionalidad.