Economistas heterodoxos y dirigentes políticos y sociales despidieron hoy a través de las redes sociales a Guillermo Wierzba, quien falleció anoche a los 72 años de edad. Wierzba será velado hoy hasta las 22 y mañana -martes 2 de mayo- de 10 a 12 horas, en Zuccotti, Thames 1164, CABA, desde donde partirá el cortejo hacia el cementerio de La Tablada.



Wierzba fue profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y uno de los fundadores de la Comisión por la Memoria y la Cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos de la casa de altos estudios.



Además, fue uno de los integrantes del grupo de intelectuales de Carta Abierta y se desempeñó como director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-AR) creado por los bancos nacionales.



También dirigió y participó escribiendo o militando en diversos institutos como en Las Voces del Fénix, Instituto Patria y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), entre otros.



Entre diciembre de 2019 y el 10 de agosto pasado, Wierzba también se desempeñó como director del Banco Nación.



En la actualidad también escribía una columna económica semanal en el portal "Cohete a la Luna".



La última nota que lleva la firma de Wierzba fue publicada ayer, domingo, con el título "Construyendo el programa", en la que analizó el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la clase magistral brindada en la ciudad de La Plata el jueves pasado.



En su cuenta en la red social Twitter, Jorge Elbaum, sociólogo, periodista, y doctor en economía, dijo: “te fuiste de domingo, hermano, entre la lluvia, los libros y las convicciones. Tus compañerxs de viaje, desolados, pactamos, sin tregua, redoblar tus pasiones”.



Por su parte, la directora del Banco Nación, Julia Strada, destacó: “lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Wierzba, militante político comprometido, docente universitario y con quien pude compartir trabajo cotidiano en el Directorio del Banco Nación -institución en la que se desempeñó con enorme dedicación”.



El ex secretario de Comercio, Roberto Feletti, escribió en sus redes sociales que se sentía “muy apenado por el fallecimiento de Guillermo Wierzba. Un economista comprometido con el país, que dedicó su vida a pensar un modelo de desarrollo con inclusión y justicia social. Tuve el placer de compartir con él largas horas de trabajo y de debate. Lo vamos a extrañar”.



Fernanda Vallejos, economista y ex diputada por el Frente de Todos, dijo “tristeza total por la inesperada partida de Guillermo Wierzba, enorme y querido colega y compañero. Uno de los grandes con los que trabajamos apasionadamente en cómo resolver el problema de la deuda y el FMI, la fuga y la bola de leliqs. Una pérdida irreparable, irreemplazable”, a través de sus redes sociales.



En similar sintonía, el economista y coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, Martin Burgos, dijo a través de Twitter que “con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Guillermo Wierzba, economista y militante popular, Miembro de la Comisión por la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas, Director del Cefid-AR, Miembro de Carta Abierta. Ex Director del Banco Nación y Docente del CBC”.



Por último, el integrante del colectivo Espacio Abierto- ASAMBLEAS HORACIANAS y editor de libros Aurelio Narvaja, quien compartía militancia con Wierzba, señaló a Télam que “fue un gran director del Banco Nación en una de las mejores gestiones y además de su brillantez como economista era un extraordinario militante, empezó a militar de joven en la Facultad de Ciencias Económicas. Guillermo antes que nada era un militante político y siempre se ubicó para analizar la economía del lado de los intereses populares”.