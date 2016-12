La jueza María Romilda Servini dictó la falta de mérito para Ibar Esteban Pérez Corradi en el caso que investiga el triple crimen de General Rodríguez. Esto implica que la Justicia actualmente no tiene pruebas para procesarlo ni para sobreseerlo, pero seguirá bajo investigación. Luego de su captura en Paraguay, Pérez Corradi había sido indagado varias veces y estaba pendiente una definición sobre su situación procesal.

Por el Triple Crimen fueron condenados Martín y Cristian Lanatta, Marcelo Javier Schillacci y Victor Gabriel Schillacci. En esa misma sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mercedes ubicó a Pérez Corradi como presunto auto ideológico del crimen de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. Pérez Corradi seguirá detenido, y bajo custodia de la Gendarmería, porque tiene prisión preventiva por la causa de la efedrina, donde fue procesado por ingresar al país esa materia prima, entre 2007 y 2008, con el fin de producir droga sintética y su posterior comercialización.

La causa del Triple Crimen pasó en febrero pasado al juzgado de Servini, que ya venía investigando el tráfico de efedrina. Recién el 19 de julio, el empresario fue detenido en Paraguay y luego extraditado a la Argentina.Durante más de un mes, Pérez Corradi declaró once veces en los tribunales de Comodoro Py y descartó una pelea con Forza por los proveedores de la efedrina.

Además fueron citados como testigos Solange Bellone, Martín Lanatta, Julio Pose, y José Luis Salerno, entre otros. La jueza también requirió información a diversos organismos del Estado y a empresas privadas y concretó distintos allanamientos. Pero no encontró pruebas para acusarlo. "El cuadro probatorio existente, no permite a esta Magistrada procesar o sobreseer al encausado, fundamentalmente en virtud de prueba pendiente de producción, en gran medida relacionada con las citas de la indagatoria", dice el fallo. Pero aclara que se profundizará la investigación porque todavía hay pruebas pendientes.

Luego de conocer la decisión de Servini, el abogado de Pérez Corradi, Carlos Broitman, aseguró que "el triple crimen es el andamiaje de un grupo mafioso" y que la jueza federal "va a llegar a cualquier resorte político o institucional" para descubrir a los responsables. En referencia a su defendido, indicó que no van a pedir su liberación "por una cuestión de seguridad" y que prefieren que "siga custodiado". "Hay pruebas suficientes para conocer a los verdaderos autores del triple crimen", sostuvo. "Gracias a Dios no lo pudieron matar. Hubiese sido más fácil matarlo y esto no hubiese quedado resuelto", explicó en diálogo con el canal TN. Y agregó, "tuvimos presiones de todo tipo. El poder político lo quería afuera".