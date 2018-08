¿Hay 2019? El frente con el que Alberto Rodríguez Saá pretende integrar la fórmula presidencial el año que viene jugó solo en Ferro. A los principales referentes K y del PJ no se les vio ni el pelo.

El promocionado plenario del kirchnerismo en el estadio de Ferro -que aseguraba la presencia de todos los intendentes bonaerenses del PJ, del líder de los Camioneros, Hugo Moyano y que en teoría iba a cerrar como la vez anterior, el diputado nacional, Máximo Kirchner, pasó ayer sin pena ni gloria y con fuerte pase de facturas en voz baja.



Un capítulo más de las difíciles relaciones puerta adentro del peronismo de cara a las elecciones de 2019.



Es que el encuentro ideado por el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, y que después se lo copó el kirchnerismo de la mano de La Cámpora, fue un duro fracaso ya que todos los intendentes bonaerenses y Moyano, el invitado estrella, pegaron el faltazo. Tampoco fue el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja. Así, el plenario del frente ""Hay 2019", que conduce Rodríguez Saá, se convirtió en un acto de defensa a ultranza de la expresidenta Cristina Kirchner. Tanto es así, que la militancia rugió al grito de: "No nos arrepentimos de nada", emulando la frase más trascendente que pronunció CFK en su discurso en el Senado durante la sesión en la que la Cámara Alta terminó aprobando los allanamientos a sus casas en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.



"Siempre hay actos, no va a todos", explicaron desde el entorno de Máximo, y aclararon que nunca confirmó su asistencia al encuentro en el microestadio de Ferro aunque durante toda la semana La Cámpora fogoneó con este encuentro. En su lugar fueron otros referentes de la agrupación que conduce el hijo de Cristina, como Andrés "Cuervo" Larroque, Axel Kicillof y Martín Sabbatella. Moyano, que en marzo había acudido al lanzamiento del espacio en La Pedrera, tampoco fue de la partida esta vez y su hijo, Facundo Moyano, estuvo con Felipe Solá en San Juan. El presidente del PJ, José Luis Gioja, también canceló a último momento por "problemas con el avión".



El argumento que usa la expresidenta -del Poder Judicial actuando como un brazo del Gobierno para perseguirla- fue el más repetido durante el encuentro en Capital, junto a la arenga de unidad frente al presidente Mauricio Macri.



"La constitución dice que mientras a una persona no la condenan es inocente. Hablando de bolsos, fíjate Macri cuando acusas a los peronistas que tenés que respetar la Constitución", lanzó Rodríguez Saá quien acusó a Cambiemos de llevar adelante un gobierno "cínico y siniestro".



El puntano, que se lanzó a la carrera presidencial acompañado del chaqueño Jorge Capitanich, se ilusiona con la posibilidad de acompañar a Cristina en la fórmula. Capitanich ayer no estuvo en Ferro. Los intendentes del PJ, que habían ido en bloque a aplaudir a Máximo al acto en Ensenada, tampoco llegaron. "Esta es una movida del Alberto, nosotros no somos parte. A Ensenada fuimos porque nos lo pidió Cristina", explicaron.



Lo cierto es que, lejos de mostrar unidad y fuera frente a la adversidad judicial del kirchnerismo, el acto dejó sabor amargo.