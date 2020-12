El plenario del Consejo de la Magistratura dispuso ayer el retorno del juez K Eduardo Farah a la Cámara Federal y aprobó las ternas de candidatos para completar ese tribunal, segunda instancia de los juzgados de Comodoro Py. Por ocho votos, contra dos, el Consejo giró al Poder Ejecutivo para la continuidad del trámite el pedido aprobado por el juez Farah para dejar su vacante en el TOF 2 de San Martín y volver a la Cámara Federal, puesto para el que concursó en su momento.

El Consejo pugnó entre un dictamen de mayoría, presentado por el consejero académico Diego Molea, que proponía hacer lugar al pedido de Farah, y uno de minoría firmado por el consejero, diputado del PRO, Pablo Tonelli, que por el contrario sugería rechazar la moción del juez.

Molea explicó que, a su juicio, no se trata de un nuevo traslado sino de "un reintegro al ámbito en el que él (Farah) había concursado en el concurso 173. Tonelli, en cambio, citó el punto 8 del fallo de la Corte en el reclamo de los jueces con traslado Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que mencionó que los jueces con traslado no debían volver a sus tribunales de origen hasta tanto no se cubrieran esas vacantes de traslado.