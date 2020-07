Al otorgarle la prisión domiciliaria a Lázaro Báez este miércoles, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 fijó una fianza de $632 millones que el empresario deberá pagar para ser excarcelado. Sin embargo, en las últimas horas sus abogados aseguraron que no dispone de esa suma, y le pidieron a la Justicia que la caución sea reemplazada por un seguro.

Mientras los jueces resuelven la situación, Leonardo Fariña, el "exvalijero" que declaró como imputado colaborador en la investigación por lavado de dinero contra Báez, sostuvo que el empresario cuenta con fondos más que suficientes para cubrir el monto requerido por el TOF 4. Sin embargo, afirmó que se trata de plata ilegal.

"Antes de que yo declare como arrepentido el 8 de abril de 2016, el patrimonio de Báez era de $70 millones, si no recuerdo mal. Después de la declaración, que surgieron un montón de medidas de prueba -como allanamientos-, ascendió a más de U$S200 millones, actualizados al día de hoy", dijo el contador en diálogo con TN Central.

Luego, se refirió a las posibilidades que el empresario tiene de pagar la fianza establecida. "El patrimonio de Báez que está en la órbita de la Justicia está compuesto básicamente por bienes inmuebles y rodados provenientes de sus empresas. A eso hay que sumarle todo el dinero que se encontró en las cuentas en suiza y otros países. Claramente, eso es un puñado de lo que realmente el tiene", expresó.

No obstante, argumentó que la caución impuesta por la Justicia no puede ser cancelada con plata ilícita. "¿Si la podría pagar? Con un llamado de teléfono lo puede hacer. ¿Con dinero lícito? No", sentenció.

De esta forma, Fariña añadió que, al tener su patrimonio embargado por la Justicia, Báez no puede utilizarlo para hacerle frente a la fianza establecida para acceder a la prisión domiciliaria.

"Él está en un proceso en el que se está discutiendo la ilicitud de sus fondos. Entonces, no podría mover una propiedad de su patrimonio ni dinero embargado", argumentó el "exvalijero", y concluyó: "Estimo que la única alternativa que le queda es presentar un seguro de caución, que por el monto de la fianza estás hablando de unos $36 millones de costo. O, en su defecto, tendrá que ir a una apelación para que le bajen la suma aduciendo que no la puede pagar".