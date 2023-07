Luego de tres años y medio de su diagnóstico, el actor Fede Bal comparte su experiencia, vivencias y los mejores consejos para las personas que están transitando el cáncer. Así, se suma como embajador solidario de Cáncer con Cuidados de Fundación SALES (https://cancerconcuidados.mylifeline.org/), la primera red social enfocada en el cuidado de la salud en oncología, dirigida a pacientes, familiares, cuidadores y entorno cercano.

"Siempre vamos a ser pacientes. Cuando tenemos una enfermedad como el cáncer de colon o cualquier tipo de cáncer, uno tiene que entender que siempre vamos a ser pacientes. Toda la vida hay que estar escuchando nuestro cuerpo, cuidándonos y me parece que es importante poder colaborar desde este lugar porque hay mucha gente que me escucha o que le gusta lo que hago. Poder hablar de algo que le pasa a mucha gente y que tal vez no saben cómo cuidarse, cómo ayudar a un paciente, a tu hermano, a tu novio, a tu papá. Así que es importante también no solo para el que está recorriendo la enfermedad, sino que también para los que lo acompañan que son un pilar fundamental en la recuperación", dice Bal.

En este sentido, en Cáncer con Cuidados los usuarios disponen de diferentes recursos. Así, cuentan con foros de discusión sobre temas de interés, un muro para compartir diferentes estados y recibir los comentarios del resto de la comunidad y un calendario para programar actividades. También posee una sección con información útil sobre la enfermedad oncológica y sus tratamientos. Cabe destacar que todos los contenidos disponibles en Cáncer con Cuidados fueron especialmente elaborados por profesionales de la salud.

Durante su tratamiento, Bal pasó por diversas situaciones en las cuales no solamente se apoyó en su entorno, sino también en sus fuerzas para cambiar y sobrellevar su estado de ánimo. Para poder seguir el contenido generado por el actor a través de la entrevista completa, se debe ingresar a Cáncer con Cuidados (www.cancerconcuidados.org.ar), con acceso totalmente gratuito.