Eduardo Feinmann fue uno de los invitados de Debo decir, el programa que conduce Luis Novaresio en América. Consultado acerca de su polémica frase "uno menos" al hablar de un delincuente muerto, el periodista no tuvo problema en redoblar la apuesta.

"¿Te arrepentís de eso?", le preguntó Novaresio. "No", respondió, tajante, Feinamm.

Y se explayó: "Un delincuente muerto no me produce nada. Sí me produce Araceli muerta. Sí me producen todas las víctimas de los delincuentes, de los violadores asesinos".

"Yo me preocupo por las víctimas, no por los victimarios. Si para ellos es un laburo... salir de caño es un laburo... Agarrar el arma a la mañana es 'ehhh me voy a laburar, fierita'", siguió. Y opinó: "Viejo, si es tu laburo elegiste cómo vivir y cómo morir".

Por último repitió: "Que Dios me perdone, pero la verdad no me preocupa".

Hace un tiempo, Feinmann se había manifestado en el mismo sentido al referirse al caso del médico que mató a un ladrón que le quiso robar el auto. "Y, la verdad, lo digo siempre. Uno menos, este no jode más. No roba más a nadie, no viola más a nadie, que Dios me perdone. La única víctima acá es el médico", opinó entonces.