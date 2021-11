El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo hoy que los indicadores de la economía argentina muestran una expansión y que el programa de estabilización de precios de alimentos acordado con el sector empresario "está funcionando correctamente", aunque aclaró que el mismo "no es eterno".



"Los indicadores de la economía hoy no dan un escenario de catástrofe, sino de expansión que el Gobierno quiere y que pretendemos que sea lo más abarcativo posible y que a los empresarios les va a servir también", indicó Feletti en diálogo con radio Mitre.



En este sentido, el funcionario nacional hizo mención al objetivo del Ejecutivo de lograr una canasta de alimentos regulada a la que los "ingresos populares" puedan tener acceso, que en primer instancia, es impulsado por el programa de congelamiento de precios de casi 1.500 productos por 90 días.



"En general, si miramos estos números diría que el programa está funcionando correctamente", aseguró Feletti, al mismo tiempo que indicó: "Nadie piensa que esto es eterno o que llega para quedarse. Esto es simplemente ofertar una canasta alimenticia y establecer precios en perspectiva de una expansión del consumo hacia fin de año, y de ahí conversar a ver si podemos llegar a una canasta regulada que asegure el acceso a una diversidad de alimentos de los ingresos populares".



No obstante, Felettí aclaró que el cumplimiento satisfactorio del programa no impactará en el índice de inflación de octubre, que se publicará en los próximos días.



"El índice no va a experimentar grandes modificaciones respecto de lo que sucedió en septiembre. Probablemente, esté un poco por debajo. Nosotros tenemos la expectativa que el rubro alimentos y bebidas esté por debajo del 2,9, pero no mucho porque la medida de estabilización de precios comenzó a regir en la tercera semana de octubre", explicó.



Sin embargo, remarcó que "algunas mediciones privadas reconocen el efecto de baja en la tercera semana".



Respecto de la estabilización de los precios de los medicamentos, Feletti aseguró que los laboratorios se "comprometieron" a que el lunes ingresen "el vademécum a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) completo con la lista de precios retrotraídos al primero noviembre, y ahí empieza un proceso de estabilización hasta el 7 de enero".

Fuente: Télam