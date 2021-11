El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó ayer que mantendrá una serie de reuniones para analizar los precios de los medicamentos, a la vez que consideró necesario "algún tipo de intervención" en este sector por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado".

El plan de Feletti cosechó el inmediato rechazo de los laboratorios: "Es innecesario" atentar contra la libre competencia dijeron. Pero Feletti no se intimida. "Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga".

El titular de Comercio Interior señaló que tiene prevista una reunión con "Luana Volnovich, del PAMI, que es el principal comprador de medicamentos" y "vamos a empezar a ver ahí qué es lo que ocurre". Hoy, en tanto, se reunirá con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para abordar el mismo tema.

"No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado, no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata", concluyó Feletti.

En lo que respecta a la canasta de productos de consumo masivo con precios retroactivos al 1 de octubre pasado, el funcionario aseguró que "la medida se está cumpliendo".

"En la primera semana de aplicación hubo en total, en precios y abastecimiento, un índice combinado de casi 80%, un 78% de acatamiento, lo que para un comienzo es aceptable", afirmó.

"Igual, estamos presionando para ampliar y subir ese margen", agregó y anticipó que para el lunes que viene realizarán una convocatoria "muy amplia" a los sectores que participan del programa "para repasar todos esos temas".

El funcionario reconoció que en la puesta en marcha del programa "hubo mucha tensión" con algunas empresas y planteó que "la elite tiene que comprometerse con un país viable", al considerar que "si no hay una canasta alimentaria básica de 1.500 productos en un país que produce alimentos, estamos en un problema".

Dijo que "la Argentina no puede quedar encorsetada a los planes de negocios de 30 empresas" y agregó: "Ahora, en esta crisis, se les está pidiendo que colaboren, que ayuden a las que van a ser las primeras fiestas después de la pandemia, donde la gente tiene que festejar".

"Es casi una posguerra a nivel mundial; que no se frustre por precios", expresó el secretario de Comercio Interior.

Por el lado de los distribuidores y mayoristas, el presidente de Maxiconsumo, Víctor Fera, dijo que el congelamiento de precios "se está cumpliendo".

REPORTE

Covid: 22 muertos y 1.340 contagiados

Otras 22 personas murieron y 1.340 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.010 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.291.285 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.



HOSPITAL POSADAS

App para personas con pie diabético

Una aplicación para determinar el tipo de gravedad de la afección en personas con pie diabético fue creada por la Sociedad Argentina de Diabetes y presentada por Gabriela Carro, médica del Hospital Posadas. La aplicación será destinada a los equipos de salud para saber el grado de afección.