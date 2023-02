El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, afirmó hoy que el uso de las pistolas Taser "no es un tema de decidir usarlas" sino que requieren de "la autorización" del Gobierno nacional, en respuesta a los dichos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien ayer le advirtió a Horacio Rodríguez Larreta que "tome la decisión" de implementarlas.



"CABA ya decidió usar las Taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas", publicó Miguel en su cuenta de Twitter.



En ese sentido, el funcionario porteño resaltó que "la traba a la importación" de estas pistolas está en la Justicia y que "hace dos semanas" hubo una sentencia judicial que ordena a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) "definir la situación".



"Repito: no es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas. Ni bien CABA tenga las pistolas Taser las va a usar", remarcó Miguel, quien adjuntó en su publicación un breve video donde Bullrich pide a Larreta que "tome la decisión" de utilizarlas.



"En vez de pedir más permiso, usalas, punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito", indicó Bullrich ayer en una entrevista con el canal A24.



La precandidata a la presidencia por el PRO dentro de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), espacio en el que mantiene una fuerte interna política con Larreta, agregó vía Twitter: "Le diría a Horacio: tomá la decisión".



Además del jefe de Gabinete porteño, también criticaron a la titular del PRO los diputados de ese espacio Álvaro González y Silvia Lospennato.



"No se puede ser tan oportunista utilizando la mentira como método de posicionamiento político y electoral", tuiteó González.



El diputado consideró "errónea" la afirmación de Bullrich porque -según él- "confundió" a la Corte Suprema con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad.



"Dejá de fijar posiciones marketineras. ¿A quién le vas a pedir que utilicen armas prohibidas?", escribió González.



En la misma sintonía se expresó Lospennato, quien citó en esa red social el mensaje de Bullrich y publicó que "en el PRO decir la verdad y cumplir la ley son valores innegociables".



"Hace años Ciudad decidió usar las Taser. Lo sostenía Mauricio Macri incluso antes de tener policía propia pero fue Horacio Rodríguez Larreta quien las compró y pelea judicialmente para que Nación habilite la importación", agregó.



El crimen de la policía porteña Maribel Nélida Salazar, asesinada la semana pasada en la estación Retiro de la línea C, originó que la oposición volviera a discutir la utilización de las 60 pistolas Taser que el gobierno de Larreta compró en mayo de 2021 pero que no fueron aprobadas por la Anmac, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Las pistolas Taser, que provocan una descarga eléctrica de 400 volts que inmoviliza durante cinco segundos a quien recibe el disparo, son definidas por el Comité contra la Tortura de la ONU como provocadoras de "un dolor intenso" y constituyen "una forma de tortura y en algunos casos pueden causar la muerte".