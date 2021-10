A poco de cumplirse 20 días de su salida del Gabinete nacional, Felipe Solá habló por primera vez. El excanciller argentino dijo que la forma en que le comunicaron la noticia no fue apropiada, se sintió sorprendido por la determinación de Alberto Fernández y reconoció dificultades para trabajar con el Presidente cuestiones de política exterior.

"La forma en que recibí la noticia, que fue un llamado de Cafiero, me pareció que no era la apropiada por una cantidad de razones y se lo hice saber al Presidente", advirtió el exfuncionario en una entrevista con Nuria Am en CNN.

"Uno habla con el Presidente cuando lo llaman. No volví a hablar, no me llamó. Con Cafiero fue por Whatsapp. Yo estaba en un avión en El salvador. Le pedí que no anunciaran la noticia así no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el gabinete era muy grande, y me contestó que los tiempos eran distintos y que lamentaba mucho que así fuera", describió.

"Yo pensé que la Cancillería funcionaba muy bien, no lo imaginé", dijo Solá, que reconoció dificultades para trabajar con el Presidente Alberto Fernández en materia de política exterior.

Por otra parte, analizó a su sucesor: "Lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con su cercanía con el Presidente, eso es muy importante. En política exterior se toman decisiones que impactan a todos los argentinos y hay que ser coherentes con lo que piensa el Presidente. Ahí Cafiero tiene una ventaja, tiene otras desventajas de la inexperiencia en la política y en lo diplomático".