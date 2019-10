A cuatro días para las elecciones presidenciales, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que decidió "no seguir hablando" con el Presidente y enfatizó que sus "aspiraciones con Mauricio Macri son mínimas".

"En un momento accedí a tener diálogo (con Macri), pero después lo único que me pasó es que tomaba medidas y me las enteraba por el diario. Y eso no es lo más grave, lo más grave fue que le decía a los diarios que las medidas las tomaba conmigo. Así que un día decidí, bueno, no voy seguir hablando porque parecía que yo era el culpable de declarar la deuda en pesos en default", sentenció.

"Yo no tengo problemas de hablar con nadie, pero lo que yo pido es sensatez de todos lados", indicó el candidato, quien cuestionó que el Gobierno trabaja "con un juego de improvisación permanente".

En diálogo con el programa "A dos voces", por el canal de noticias TN, también resinificó una frase pronunciada por el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, en el Día de la Lealtad y afirmó: "Tragarse sapos es lo que hace el gobierno de Macri para que todos estén peor".

Un eventual gobierno

El dirigente peronista sostuvo también que de ganar las elecciones y llegar a la Casa Rosada después del 10 de diciembre , "el primer esfuerzo hay que hacerlo en favor de los que están en peores condiciones, los que están desempleados, los que tienen hambre, los que están en la pobreza".

"Vamos a ir modificando las cosas paso a paso porque la herencia que nos deja es difícil", apuntó el ex funcionario, quien además criticó que "las soluciones que plantea el Fondo son soluciones para planilla excel el tema es cuando pasan a la realidad ocurre Chile".

"Yo no vengo a refundar a la Argentina, vengo a seguir con la misma. El domingo hay una elección y el lunes la vida de los argentinos sigue así que hay tomarse las cosas con calma", destacó.

El ex jefe de Gabinete también comparó la situación argentina con la de otros países de la región e indicó: 'Los argentinos tienen una paciencia enorme y también la dirigencia que ha sabido contener lo que el Gobierno no ha sabido contener".

En cuanto a la situación de crisis que atraviesa Chile, donde se suceden las protestas callejeras con un saldo de al menos 18 muertos, cuestionó que "durante décadas nos hablaban del modelo chileno, y yo siempre decía 'cómo el modelo puede ser el modelo de tanta desigualdad, y bueno, ahí tienen, el modelo algún día explota".