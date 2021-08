En una semana que comenzó agitada para el Frente de Todos (FdT), con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que comparó a la Argentina con Suiza, y de la precandidata Victoria Tolosa Paz, que habló de peronismo y goce, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto de campaña en Tecnópolis, del que participaron los socios de la coalición oficialista con enclave electoral.

Al comenzar su discurso, el Presidente advirtió que era momento de “llamar la atención” después de “tanto ruido” que hizo la oposición. “Dicen que soy un títere y un autoritario, no sé como se combinan ambas cosas”, expresó el primer mandatario. A esos espacios detractores les dedicó gran parte de su exposición, que también incluyó una agenda relacionada a la salida de la pandemia y un pedido de intensificar los esfuerzos militantes, a doce días de las PASO legislativas.

“A mí esta altura de los acontecimientos ninguna tapa me doblega y ningún comentarista de la realidad me cambia la esencia”, aseveró Fernández, aunque sí admitió que puede “corregir” algo que haga de forma incorrecta. “Saquemos la militancia a la calle y digamos que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina de una vez y para siempre cambie”, arengó a los suyos, después de que algunos ministros de su Gabinete -encabezados por el líder de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi- deslizaran que podría buscar la reelección, en 2023.

Firme en la idea de consolidar la unidad, el Presidente prometió: “Yo no voy a traicionar a Cristina, a Máximo, a Massa, a ninguno de ustedes. No voy a traicionar al pueblo que me votó, no lo voy a hacer”.

Contra la oposición

Enfocado también en contrastar su administración con la del expresidente Mauricio Macri -”dejamos de pagar lo que Macri había firmado y ahí aparecieron los recursos”, esbozó- se refirió a una declaración de Juntos por el Cambio (JxC) que señalaba que en el país hay dos modelos en pugna. “Tienen toda la razón del mundo, es la primera vez que comparto 100% lo que dicen”, ironizó.

“Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente e igualador, que cree profundamente en la democracia y las instituciones de la República”, remarcó Fernández, mientras que sostuvo: “Hay otro país que no cree en la justicia social, que cree que cada uno debe salvarse solo y por eso hablan de mérito y meritocracia, que se llena la boca hablando de República pero arma mesas judiciales para perseguir opositores, que generó la mayor decadencia económica, que generó el endeudamiento que vivimos y la obligación de pagarlo en el tiempo que propusieron”.

En un discurso en el que además repasó el “esfuerzo” de su gestión durante la pandemia -habló solo de “tres meses de normalidad”- tiró dardos constantes a JxC. “Nosotros no nos disfrazamos para este momento”, deslizó y añadió: “Es una pena pensar que tanto esfuerzo, tanto que nos cuidamos, pueda caer en saco roto por el canto de sirenas de los que nos maltrataron en salud, educación, ciencia, los que facilitaron la timba financiara, los que terminaron con la producción y destruyeron el trabajo”.

Con unas PASO legislativas signadas por las esquirlas de las fotos y videos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, llamó a la militancia a generar “una explosión de confianza” en los argentinos, al entender como fundamental la necesidad de “terminar de convencer” a quienes aún dudan.

“Estas dos semanas salgamos con la fuerza militante que siempre tuvo nuestra fuerza, somos la política en su esencia misma, no renegamos, sabemos que es el instrumento para cambiar una sociedad”, sostuvo, y fue tajante: “Tenemos la certeza de que no vamos a claudicar en nuestra política”.

Fernández no habló directamente sobre la frase que Tolosa Paz esbozó el lunes por la noche y que explotó en reacciones -”en el peronismo siempre se garchó”-, aunque deslizó: “Bromas aparte, somos un movimiento que ama al pueblo, donde el amor no nos complica la vida. Al contrario, nos hace felices. Con ese amor vayamos a abrazar al prójimo”.