El presidente Alberto Fernández afirmó que el censo nacional de hogares, población y vivienda 2022, que se realiza hoy en todo el país organizado por el Indec, "permite pensar cómo podemos construir un mejor futuro" para la Argentina y subrayó que resulta "crucial" la participación de todos los argentinos.



"Hoy realizaremos en todo el país el Censo 2022. Censistas estarán visitando a las argentinas y los argentinos para poder conocer nuestro presente. Es crucial que participemos todas y todos. El #CensoNacional nos permite pensar cómo podemos construir un mejor futuro", expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.



Del censo, que se realiza hoy desde las 8 hasta las 18 en todo el país organizado por el Indec, participan un total de 650 mil censistas en una edición que, por primera vez, implementa la posibilidad de responder la encuesta presencial o completar previamente el formulario digital y entregar el comprobante a los asistentes.



La publicación del Presidente fue acompañada por un video, con imágenes del encuentro que mantuvo ayer con un grupo de censistas en la Casa de Gobierno, para agradecerles por su tarea e interiorizarse sobre la etapa presencial del censo.



"El último censo fue el día en que perdimos a Néstor Kirchner, un día de enorme tristeza que quedará siempre en mi memoria. Tengo la certeza de que también recordaré este censo y este día como aquel en el que el pueblo argentino unió esfuerzos por un horizonte más certero", dice la voz en off del Presidente en el video, al recordar el fallecimiento del expresidente, ocurrido el 27 de octubre de 2010 mientras se desarrollaba la jornada del último relevamiento.



El mandatario destacó, asimismo, que "el censo es una herramienta muy valiosa, que nos permite saber cuántos somos, cómo y dónde vivimos, y sobre todo pensar cómo podemos vivir mejor", y agregó que "el censo registra el presente por la Argentina del futuro".



"No es una estadística, es una pintura de nosotros y nosotras que nos incluye, nos reconoce y abraza nuestra diversidad. Por todo eso, es importante que participemos todos. Al recibir al censista están ejerciendo su deber y derecho cívico y así construir un país mejor", expresó el Presidente.



Fernández destacó además que es el primero en el que se "censará a personas en situación de calle e incluirá preguntas sobre identidad de género".



Finalmente, agradeció a todos los que trabajan en el censo y remarcó que "su compromiso es fundamental para hacer valer este derecho".



Al mediodía, Fernández, su esposa Fabiola Yañez y su hijo Francisco fueron censados en la Quinta de Olivos y se manifestaron “felices de pasar este día en familia contribuyendo con un horizonte más certero”.



A través de su cuenta en la red social Instagram, el mandatario compartió imágenes en las que se lo ve junto a su familia, respondiendo a las censistas y pegando la estampilla identificatoria en la puerta de la casa principal de la Quinta.



“Ya recibimos a Camila y Marisol e hicimos el Censo Nacional 2022. Es el primero de Francisco, que miraba todo con mucha curiosidad”, señaló.



Además, expresó su agradecimiento a las censistas por su “amabilidad y su rapidez”.



“Estamos felices de pasar este día en familia contribuyendo con un horizonte más certero. ¿Ustedes ya recibieron a su censista?”, concluyó el Presidente, en una publicación conjunta con Yañez por redes sociales.



Ministros, gobernadores e intendentes del Frente de Todos también resaltaron la realización del Censo 2022, al destacar que permite “conocer el presente” de la población y remarcar que “es una gran herramienta para luego diseñar las políticas públicas que mejoren la realidad de los argentinos”.



El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, contó su experiencia y señaló que “haber hecho antes el censo digital facilitó muchísimo la tarea. Esperemos a las y los censistas en nuestras casas. Hoy es un día para reconocernos en todo el territorio argentino”.



También el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, manifestó: “Este 18 de mayo se hace el censo nacional en Argentina para saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Y para que con datos actuales podamos planificar las políticas públicas de los próximos diez años”.



Para el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, “estamos siendo parte de este relevamiento que sirve para construir una Argentina mejor”.



Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, consideró que “el censo nos permite conocernos más, saber cuántos somos, cómo somos y dónde vivimos”.



Asimismo, el intendente del municipio bonaerense de La Matanza, Fernando Espinoza, escribió que el censo "es una gran herramienta para conocer la conformación de todos los hogares del país, y así poder diseñar políticas públicas que mejoren las realidades de las argentinas y argentinos”.



Al igual que cientos de militantes, Alberto Fernández y De Pedro recordaron el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, ocurrido el 27 de octubre de 2010 mientras se desarrollaba la jornada del último censo.



“Hoy, con un nuevo censo, no puedo dejar de recordar la partida de Néstor el día del censo del 2010. Néstor, que con sus palabras y acciones nos motivó a miles de jóvenes a abrazar la política como una herramienta de transformación en beneficio del pueblo. Néstor, siempre presente”, apuntó el ministro del Interior en su cuenta de Twitter.



En la mañana del 27 de octubre de 2010, mientras se desarrollaba el último censo nacional de población en todo el país, se conoció la inesperada noticia de la muerte del expresidente, que tenía 60 años.



Kirchner se descompensó en su casa de El Calafate, Santa Cruz, donde estaba junto a su esposa y entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.