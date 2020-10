El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que es "imperdonable que un Estado por no tener registrada a una madre y no darle documento, haga padecer a ella y a sus hijos" y dijo que en la Argentina hay muchos ciudadanos que, "por no estar registrados, son gente desconocida en el país donde nacieron y viven".



Así lo afirmó esta tarde al encabezar en Casa de Gobierno el acto de lanzamiento del Certificado de Pre-identificación (CPI) para garantizar el derecho a la identidad de quienes no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y facilitar la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI).



"Fue una estupenda idea de todos los que me acompañan que este Día de la Identidad la dediquemos a los que viven indocumentados en la Argentina por múltiples motivos. Es una reparación por lo que el Estado no hizo durante muchos años", dijo el mandatario.



En ese marco, el Presidente afirmó que en la Argentina "hay muchos que necesitan conocer su identidad".



Durante el acto en Casa Rosada, en el marco del Día Nacional del Derecho a la Identidad, el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Interior, Eduardo de Pedro; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.



Según se informó oficialmente, la medida tiene como objetivo iniciar y facilitar el proceso de reconocimiento de la personalidad jurídica de aquellas personas que no cuentan con la certificación correspondiente, a la vez que garantizar el acceso a derechos básicos de quienes no se encuentran registrados con partida de nacimiento o DNI.