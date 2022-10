El presidente Alberto Fernández ofreció una entrevista este miércoles en la que aseguró que, "vamos a terminar cuatro años de gobierno, con pandemia y guerra, pero vamos a haber crecido tres años consecutivos el PBI", aunque señaló que "la gente está muy afectada por la inflación".



"Están todas las paritarias abiertas, queremos que los salarios le ganen a la inflación", dijo el Presidente en una nota que ofreció a El Destape Radio.

Por otra parte, señaló que el Gobierno "no le tiene miedo al congelamiento" de precios, pero indicó que "hay que buscar acuerdos que se puedan cumplir" para combatir la inflación.



"Los acuerdos de Precios Cuidados son posibles de controlar en los supermercados y se aplican, pero son difíciles de aplicar en negocios de cercanía, como los supermercados chinos, que nunca quisieron entrar en esos acuerdos", dijo Fernández y adelantó que el Gobierno "está trabajando en una serie de medidas".

Además, el mandatario contó que habló con el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la necesidad de "volver a impulsar" el proyecto de renta extraordinaria y destacó que esa iniciativa tiene "un sentido de justicia y redistributivo".



"Le dije a Sergio que tendríamos que volver a impulsar ese proyecto porque es justo. Le pedí que hablemos con diputados para ver si podemos poner en marcha este tema", consignó el Presidente. "Tenemos que abocarnos a distribuir de otro modo el ingreso", agregó.

En otra parte de la entrevista, Fernández consideró "incomprensible" que la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, junto a algunos diputados oficialistas de extracción sindical, hayan rechazado el artículo del proyecto de Presupuesto 2023 que preveía el pago del impuesto a las Ganancias por parte de todos los integrantes del Poder Judicial, impulsado por el Frente de Todos (FdT).

“Es incomprensible -que los magistrados no paguen el impuesto-, porque además el efecto no es solamente en los jueces. Yo soy hijo de un juez y los sueldos antes eran mucho más deprimidos. Los sueldos de ahora son consecuencia de que cuando tuvieron autarquía para funcionar, hicieron crecer sus sueldos de un modo que no siguió la administración pública ni el Congreso. Un juez de Cámara hoy debe estar ganando un millón de pesos y un diputado 300 mil. Yo gano poco más de 500 mil y pago Ganancias, pago todo”, sostuvo el mandatario.

"Sentí que esta vez íbamos a poder hacerlo, pero la oposición cada vez que uno toca este tema dice que es un ataque a la Justicia por Cristina (Kirchner), cuando no tiene nada que ver, ya que es una cuestión de estricta justicia", afirmó.

