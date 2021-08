El presidente Alberto Fernández aseveró hoy que en "los dos años que vienen vamos a tener la revancha que nos merecemos", al tiempo que afirmó que el objetivo de su gestión "no es que la gente tenga planes sociales sino que tenga trabajo digno".



Así lo expresó al presidir en la ciudad entrerriana de Concordia un acto en el que se presentó un plan para la promoción del trabajo registrado de 250 mil trabajadores rurales.



"Vengo a renovar mi pacto con ustedes. Viene un tiempo mejor. Los dos años que vienen vamos a tener la revancha que nos merecemos", expresó el Presidente en su discurso, acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Trabajo, Claudio Moroni; y el gobernador Gustavo Bordet.



En su discurso, el mandatario remarcó que "el objetivo no es que la gente tenga planes sociales sino que tenga trabajo digno" y señaló que la presentación del plan para la promoción del trabajo registrado "resuelve el dilema de 250 mil trabajadores rurales".



"Había que resolver el dilema de esta gente. No vamos a estar ausentes cuando el trabajo no está. A partir de ahora van a dejar de ser incompatibles el plan social con la idea de trabajar", sostuvo el mandatario tras destacar que fue una propuesta presentada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).



La medida compatibilizará la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado, y alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios que representan a un tercio del total de los trabajadores rurales asalariados de todo el país.



De esa forma, se establecerá una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que trabajen bajo esa modalidad percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, percibiendo como mínimo el monto equivalente al 100 por ciento del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social.



El objetivo de la iniciativa tiene como eje central "el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, así como también el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales", informaron fuentes oficiales.



En su discurso, el Presidente planteó que el hecho de que "los planes convivan con el trabajo se toma pensando en los que producen" ya que Argentina "necesita que su economía salga al mundo y esa exportación traiga dólares al país".



"Hoy tenemos entre 700 y 800 mil planes sociales. Pero en los últimos años esos planes fueron pensados con criterio asistencialista de condenar a una parte de la sociedad a sobrevivir en la miseria con los planes", planteó y diferenció su postura: "Pero yo quiero que la gente viva dignamente con trabajo"



En otro tramo del discurso, Fernández anunció que entre el lunes y martes entregará, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "las primeras 20 mil viviendas" construidas desde que se inició su gestión, y dijo que "además están 100 mil viviendas en proceso de construcción hasta fin de año".



El Presidente llegó esta mañana al aeropuerto de Concordia, donde fue recibido por el gobernador Bordet.



Además de Moroni y Katopodis, el Presidente viajó acompañado del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y de Agricultura, Luis Basterra; así como de la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.