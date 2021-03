El presidente Alberto Fernández destacó hoy la inversión en obras públicas que realizó el Gobierno nacional, cuyo monto es similar a lo que debió haber pagado este año Argentina al FMI por la deuda contraída por la gestión macrista, y reiteró que "no" va a acordar con ese organismo "a costa de los argentinos".



Fernández encabezó este mediodía en el partido bonaerense de Almirante Brown el acto de presentación de las primeras 1.000 obras públicas que ya se encuentran en ejecución en todo el país y cuestionó a quienes eligieron "el camino fácil de endeudarse y olvidarse de la gente".



En ese marco, hizo un recuento de las cifras que debería pagar la Argentina en los próximos años por la deuda tomada por el Gobierno anterior, y reafirmó que cualquier acuerdo al que llegue el país con el FMI "no será a costa de la gente".



El Presidente también se refirió a la campaña de vacunación que lleva adelante el país contra el coronavirus y destacó el hecho de que "la Argentina está en el 90 por ciento del mundo que consigue vacunas", gracias a que desde el Gobierno nacional se ha "trabajado incansablemente para conseguirlas", mientras la oposición los acusaba de "querer envenenar a la gente".



El Presidente inauguró 30 obras en 11 provincias por una inversión de 9.772 millones de pesos en un acto que se desarrolló desde el partido de Almirante Brown por videoconferencia, con gobernadores e intendentes.



Así, el jefe de Estado se comunicó por videoconferencia con los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Gutiérrez (Neuquén), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca) y con el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta -acompañado por la titular de Aysa, Malena Galmarini-, entre otros jefes comunales de varias localidades del país.



En ese marco, Fernández también se refirió a los inicidentes del fin de semana, durante su visita a Chubut, en el marco de los incendios forestales que afectan esa zona.



"Mientras los violentos tiran piedras", dijo, su Gobierno "tira obras" y "vacunas".



Alberto Fernández recomendó que "nada ni nadie" desvíe al país "de este camino", tras exhortar a que "las diferencias no nos enfrenten" como argentinos porque "necesitamos tirar todos para el mismo lado".



"Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras; los violentos tiran piedras y nosotros tiramos vacunas; los violentos tiran piedras y nosotros tiramos amor a la gente", expresó Fernández.



El acto de presentación de las primeras 1.000 obras públicas que están en ejecución en el país, que implican una inversión de 556.780 millones de pesos, tuvo también la participación de los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Educación, Nicolás Trotta; Interior, Eduardo de Pedro, y Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.



Además, estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y el intendente local, Mariano Cascallares.



En Adrogué, Kicillof presentó el Instituto Superior de Formación Docente Nº41 y en Hurlingham, se inauguró la Red Secundaria Cloacal Soto, que beneficiará a 25.180 habitantes.



En Misiones, se finalizó la repavimentación de la Ruta Provincial 17 y en Córdoba se completó la obra para adecuar del sistema de desagües en la ciudad de San Francisco.



Por otra parte, en Catamarca se concluyeron los 75 kilómetros de repavimentación de la Ruta Nacional 60 y en Neuquén se inauguraron 27 kilómetros de duplicación de calzada en la Ruta Provincial 51.