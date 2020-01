El presidente Alberto Fernández destacó hoy la necesidad de “una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda”, al referirse al viaje del ministro de Economía, Martín Guzman, para reunirse con autoridades del FMI en Estados Unidos. Además, reveló que habló sobre este tema con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de su viaje oficial en Israel.

“Pude contarle lo que le pasó a la Argentina, el modo penoso en que se endeudó en niveles que se volvieron insostenibles; le expliqué cómo eso había funcionado con cierta negligencia de los que dieron los préstamos y con irresponsabilidad de los funcionarios del gobierno de ese momento”, detalló el mandatario.

Y agregó: “Le expliqué nuestra idea de que nos den la oportunidad de crecer para poder pagar pero, antes que nada, sacar a la Argentina de la crisis social, y él (por Netanyahu) me expresó su voluntad de ayudar, lo vi atento al problema argentino".

Por otro lado, Fernández criticó las últimas declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, en donde reveló que planteaba recaudos hacia el interior de su equipo gubernamental sobre el nivel de endeudamiento durante su gestión.“Yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda”, había dicho el ex presidente que también lamentó que sus funcionarios y allegados le pidieran que se quedara “tranquilo” ante el incierto frente financiero.

“Me impresionó mucho que un presidente diga que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina. La verdad es que no entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico o era un ex presidente que decía que él sabía que estaba destruyendo la economía pero que siguió adelante con su lógica destructiva”, afirmó en una entrevista con C5N. “Es asombroso que lo diga con tanta ligereza. Que los argentinos escuchen que un presidente actuó con tanta irresponsabilidad es asombroso”, planteó.

Por otro lado, Fernández insistió en que tendrá medidas “muy activas de control" para que algunos empresarios “dejen de jugar con los precios de la canasta básica”. En esa línea, adelantó que le pidió al Senado que trate en sesiones extraordinarias la Ley de Góndolas -que ya tiene media sanción- para evitar que los precios se sigan indexando.

“Con Precios Cuidados hemos logrado contener mucho los precios pero también vemos mucha irresponsabilidad de algunos empresarios que siguen aumentando los precios en marcas alternativas y que en verdad no están ayudando a este proceso de desindexación de la economía”, dijo.

También aseguró que habló personalmente con representantes de las empresas petroleras para llegar a un acuerdo sobre un mecanismo para actualizar el precio de los combustibles. “No podemos ir aumentando la nafta graciosamente porque repercute en todos los precios, se trata de que los combustibles acompañen el esfuerzo de todos los argentinos”, dijo el líder del Frente de Todos.