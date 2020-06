En el día después de haber extendido la cuarentena por 21 días, el presidente Alberto Fernández afirmó este viernes por la mañana que no está “seguro de si tocamos el pico" de contagios por coronavirus, o "si el pico puede ser mayor", pero admitió que actualmente el país está en el "peor momento" desde que empezó la pandemia.



En declaraciones a Canal 13, el mandatario admitió que "puede ser que crezca un poco más" la cantidad de contagios diarios, que actualmente están en alrededor de 900 por día, y dijo que el hecho de que no sigan creciendo "depende de la actitud de cada uno de nosotros".



Tras anunciar ayer la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio con diferenciación por región del país, Fernández reiteró que desde el Gobierno están “evaluando la vuelta de las escuelas rurales en el interior”.



Asimismo, defendió el establecimiento temprano de la cuarentena en el país, que rige desde el 20 de marzo: "De ningún modo, nos adelantamos a poner la cuarentena. Si no lo hubiéramos hecho, no se podrían haber equipado los hospitales", dijo. Y recalcó: "Gracias a que hicimos la cuarentena evitamos un sinfín de contagios, y evitamos la circulación comunitaria del virus en el 85 por ciento del país".



"La cuarentena nos permitió que no ocurra lo que pasó en otros países donde debían decidir a quién atendían y a quién no", sostuvo.



A su vez, remarcó que, actualmente, en la Argentina "todos tienen condiciones de ser atendidos" y aseveró que el país cuenta con la cantidad de respiradores necesarios "para atender el mayor pico de la pandemia".

Para finalizar, el Presidente se refirió a la reapertura de las escuelas y fundamentalmente aquellas de las zonas rurales, tal como lo pidieron varias provincias, entre ellas San Juan. "Estamos evaluando la vuelta de las escuelas rurales en el interior", remarcó.

La intención del Gobierno nacional es definir una proceso escalonado para el retorno de los alumnos a las aulas y un protocolo que garantice el control de los contagios.

Fuente: Télam