El presidente Alberto Fernández dijo hoy que debe "luchar contra los que especulan, los que hacen las cosas más difíciles" y aseguró que "ni la obra pública ni la vivienda se va a paralizar por nada", al entregar el Crédito Casa Propia número 60.000.



El jefe de Estado recorrió hoy proyectos habitacionales en distintos puntos del partido bonaerense de Avellaneda, y encabezó un acto en el centro de esa localidad, junto al ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, y al titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.



"Para los que están preocupados, ni la obra pública ni la vivienda se van a paralizar por nada. Vamos a seguir construyendo casas, y vamos a seguir haciendo los caminos, las cloacas, las obras hídricas que hacen falta en la Argentina", señaló Fernández en su discurso.



En ese marco, el Presidente reiteró que "no hay momento más grato que ayudar a una familia a tener su techo", y afirmó que se trata de un "derecho humano que todos debieran tener".



"Son momentos muy difíciles en el mundo, momentos trágicos, donde muchos nos enfermamos, donde muchos perdimos familiares y seres queridos, donde se desata una guerra que trastoca toda la economía. Todo eso pasa, pero no hay que olvidar que no todo es lo mismo", señaló el mandatario y destacó la necesidad de un Estado que se ocupe de ayudar a la gente a tener una casa.



Fernández afirmó también que su anhelo "no es ser el mejor presidente de la Argentina, es ser el presidente del mejor país del mundo", dijo saber que tiene que "luchar contra los especulan, contra los que hacen las cosas mas difíciles", pero pidió centrarse en la Argentina "que se está moviendo día a día".



Allí fue cuando señaló que "más allá de lo que piensen algunos, donde hay una necesidad hay un derecho" y concluyó: "Nos lo enseñó Evita y vamos a cumplir con eso".