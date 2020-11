El presidente Alberto Fernández aseguró hoy, al anunciar la construcción de 300 Centros de Desarrollo Infantil, que el Gobierno empezó “por los últimos, los que más necesitan y donde la urgencia más se expresa”, e insistió con la idea de que "el mérito no alcanza" si al mismo tiempo no se brinda "igualdad de oportunidades".



En un acto en la Casa de Gobierno, Fernández destacó el trabajo social que realizan los curas villeros y miembros de otros credos, así como también el de organizaciones sociales y militantes en las zonas más vulnerables del país, y subrayó la importancia de su aporte sobre todo en el actual contexto de pandemia.



"Sin ellos, hubiera sido todo más difícil", dijo el Presidente al hacer los anuncios acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.



Según se informó oficialmente, la construcción de estos 300 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), está prevista en una primera etapa durante 2021 y 2022, con el objetivo de beneficiar a 28.800 niños de 45 días a 4 años de las poblaciones más vulnerables del país.



"Si no le damos igualdad de oportunidades a todos, el mérito no alcanza", agregó el Presidente, y dijo que es su intención que “un chico que nace en un hogar pobre reciba las mismas oportunidades que quien nace en la clase media o alta".



"Empezamos por donde los indicadores dicen que las necesidades básicas están insatisfechas”, afirmó el Jefe de Estado.



Asimismo, al referirse a los efectos provocados por la pandemia, indicó que la intención no es volver a "la normalidad" que "dejó a tantos millones de chicos desamparados" y que profundizó "la concentración del ingreso".



"¿A qué normalidad quieren volver?, ¿a la que dejó tanto millones de chicos desamparados?, ¿a la normalidad de la pobreza?, ¿a la de la concentración del ingreso, donde algunos pocos tienen muchos y millones tienen hambre? A esa normalidad no vamos a volver", remarcó Alberto Fernández.

Según informó la cartera de Obras Públicas, los espacios -que forman parte de la Red de Infraestructura de Cuidado- tendrán una inversión de $7.991 millones en infraestructura, equipamiento y mantenimiento.



Para el diseño del plan, el ministerio estableció un Fondo de Infraestructura de Cuidados para destinar el 8,5% de su presupuesto anual a obras vinculadas a la promoción de derechos y que garanticen estándares básicos de calidad de vida para la población.



En ese marco, según se consignó en un comunicado, para la construcción de los CDI, se trabajó en el diseño, la evaluación y la política de suelo, y la localización para su construcción.



Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Daniel Arroyo tiene la función de apoyar la gestión y el fortalecimiento futuro de los CDI con una inversión inicial destinada a equipamiento e insumos.



Asimismo, Desarrollo Social realizará un acompañamiento económico mensual por cantidad de niños y niñas, que permitan garantizar los gastos de funcionamiento básico de cada espacio, además de la asistencia técnica y la formación para el personal.



De acuerdo al programa, la provincia o el municipio será responsables de la disponibilidad del suelo y de brindar los recursos humanos necesarios para su operatividad.



Con los nuevos Centros de Desarrollo Infantil, el Ministerio de Obras Públicas se propone "aumentar oportunidades para la primera infancia y reducir las brechas existentes de pobreza, género y territoriales, ampliando la infraestructura para acceder a este servicio de cuidado integral que garanticen la protección y promoción de los derechos de niñas y niños".



Los CDI contarán con una superficie de 220 metros cuadrados, distintas salas según las edades y espacios de recreación al aire libre.



Con una capacidad de 48 niñas y niños por turno, brindarán una atención integral para su desarrollo, que incluye asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.



La localización de los CDI, según se explicó, es definida en base a un Índice de Inequidades en la Primera Infancia (IPI), construido a partir de tres criterios compuestos por dimensión "vulnerabilidad y desigualdades de accesos a cuidados en la niñez"; "demográfica y escala de ciudades"; y "viabilidad de suelo, gestión y sostenibilidad en el tiempo".



Así, el ministerio, tomando en cuenta estos indicadores y con un "sentido federal", distribuye los 300 CDI entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Además de los Centros de Desarrollo Infantil, la Red de Infraestructura del Cuidado está conformada por la Red de Emergencia Sanitaria Federal Covid-19, en articulación con el Ministerio de Salud, que incluye 118 intervenciones en todo el país para sumar nuevas camas y fortalecer el sistema público de salud.



Una vez que pase la pandemia, las obras quedarán como capacidad instalada en cada localidad, según señala el comunicado.



La red también integra asimismo a los centros territoriales de atención integral y protección para las personas en situación de violencias por motivos de género, en articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Los dos primeros se construyen en Quilmes (Buenos Aires) y en Santa Rosa (La Pampa).