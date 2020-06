El presidente Alberto Fernández dijo este sábado que sigue buscando caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera Vicentín. Sin embargo sostuvo que "si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación".

En declaraciones a radio El Destape, Fernández dijo que continúa "buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera Vicentin, resuelva los problemas y tengamos una empresa que nos permita ver cómo ese mercado funciona y se desarrolla".

"Sigo diciendo que estoy dispuesto absolutamente a encontrar una solución alternativa", dijo el mandatario.

En ese sentido, indicó que la intervención estatal de Vicentin puede hacerse "por vía de concurso o por la vía de la expropiación" y destacó la propuesta presentada este viernes por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

"Valoro enormemente el esfuerzo de Perotti y espero que el juez nos de la derecha", dijo el mandatario y agregó: "Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación".

Sus dichos llegaron horas después de la reunión que mantuvo con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien le presentó una propuesta de intervención, mientras dura el proceso de la convocatoria de acreedores, como una salida a la expropiación.

Este viernes, el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptó restituir a los ejecutivos del directorio de la firma, al tiempo que se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad de la cerealera, informaron fuentes judiciales.

En su fallo conocido este viernes, el juez Fabián Lorenzini dispuso que “los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última asamblea ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados”.

La medida cautelar es temporal, por un plazo de 60 días prorrogables. De esta manera, se dio lugar a un reclamo de la compañía, para cuyos directivos "la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva".

Sin embargo, estableció que “los interventores podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”. Además, se declaró “incompetente para entender en la demanda declarativa de inconstitucionalidad” de la intervención.

