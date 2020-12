El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde la firma del Consenso Fiscal 2020 con los gobernadores y destacó que era "el mejor corolario" tras el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias durante la pandemia del coronavirus.



"Este acuerdo tiene que ver con la responsabilidad de cómo vamos a crecer con sensatez y cómo vamos a encarar el futuro juntos, no por el espanto de un virus sino por la oportunidad de construir nuestro propio destino", dijo el mandatario durante el acto que se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno.



En ese marco, el jefe de Estado le dijo a los mandatarios provinciales presentes que "hay un país que nos reclama trabajar unidos, más allá de nuestras pertenencias partidarias" y destacó que durante la pandemia se ha "priorizado a los argentinos".



Asimismo, les agradeció a los gobernadores el "trabajo mancomunado" en medio de la pandemia de coronavirus, y les pidió "no dejar pasar la oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien de una vez y para siempre".



"Es tiempo de construir la Argentina que merecemos", dijo el Presidente acompañado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán.



Entre los gobernadores presentes se encontraban los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Rioja, Ricardo Quintela; y de Mendoza, Rodolfo Suárez.



También estaban los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Rio Negro, Arabela Carreras, de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de Tucumán, Juan Manzur y La Pampa, Sergio Ziliotto.



Asimismo suscribieron el acuerdo los vicegobernadores de Córdoba, Manuel Calvo; de Santa Cruz, Eugenio Salvador Quiroga y de Santa Fe, Alejandra Rodenas.



Previamente, durante la mañana, firmó el Consenso Fiscal 2020 el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que -por razones de agenda- no pudo estar presente en el acto central que se realizó en el Museo del Bicentenario.

En el texto del nuevo consenso fiscal, se especifica que “ante una depresión de la economía nacional que provocó el aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social de vastos sectores de la población”, más la ampliación de “la emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la OMS”, que redujo “la actividad económica con inevitable impacto en los niveles de recaudación” y ante la necesidad de “contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social para contener a los sectores más vulnerables de la población”, junto con la decisión de “definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias”, se dispone entre otras cuestiones:

- Que las provincias adhieran en el transcurso del 2021 al Registro Unico Tributario administrado por la AFIP para todos los contribuyentes adheridos en Convenio Multilateral.

- Que la reasignación de recursos en transferencia de competencias (por ejemplo, de la policía de la Nación a la Ciudad) se implemente a través de fondos del Tesoro Nacional y no de recursos de la coparticipación federal.

- Que se prorrogue por otro año más, hasta el 31 de diciembre de 2021, la reducción progresiva de impuestos.

- Que no podrá incrementarse el stock de deuda en moneda extranjera, salvo en el caso de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales.

- Que no se podrán iniciar en el próximo año procesos judiciales y deberán suspenderse por un año los ya iniciados.

- En cambio, no se hizo figurar la exención del impuesto de IIBB a títulos, bonos, letras y certificados, por pedido de varias provincias que ya lo están cobrando.

El Presidente, por la tarde, dará inicio oficial a la campaña antártica de verano 2020-2021, en un acto en el que estará acompañado por el ministro Agustín Rossi, que se realizará al pie del rompehielos ARA Almirante Irizar, ubicado en el Apostadero Naval Buenos Aires, de Dársena Norte. Según informó el Ministerio de Defensa, los tripulantes realizaron un aislamiento preventivo de 14 días antes de viajar para realizar el ingreso seguro a la Antártida.